Аудиторов отправили за аттестатами

«Экзамен проверяет знания аттестованных аудиторов, как правило, по двум из трех областей, - рассказывает аудитор ООО «МоорСтивенс» Диана РЕМИЗОВА (одна из первых сдавшая упрощенный экзамен). - Каждая область включает по 30 вопросов индивидуального теста. В большинстве случаев аудитор должен ответить на 60 вопросов. На это отводится 2 часа 30 минут. Причем у аудитора есть возможность отвечать только на тот вопрос теста, который он видит в данный момент на экране компьютера. Это означает, что оценить сложность всего «индивидуального теста», а тем более «прокрутить» назад, вернуться к ответу на вопрос теста, данный ранее, по правилам проведения экзамена, нельзя. Для решения теста требуется очень много знаний, которые на практике применяются не часто. Сейчас законодательство побуждает аудиторов иметь единый аттестат для всех видов деятельности. Это обращение к западной практике. Но не стоит забывать, что там учет везде одинаковый. У нас же планы счетов в общехозяйственной деятельности и в банках очень сильно различаются. Поэтому аудиторы, даже имеющие единый аттестат, наверняка будут специализироваться на чем-то одном».