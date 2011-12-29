Автозавод Sollers во Владивостоке начинает работу с японскими автоконцернами

Проект группы Sollers по переносу сборочного производства южнокорейских внедорожников во Владивосток коммерчески успешен, считает гендиректор ООО «Соллерс - Дальний Восток» Александр КОРНЕЙЧУК. Слова менеджера подтверждают действия двух японских автопроизводителей - в 2012 году сборку своих автомобилей во Владивостоке начнет Mazda Motor Corp., годом позже - Toyota Motor Corp. В то же время не планируется сборка грузовиков Isuzu.
В настоящее время «Соллерс-ДВ» собирает 4 модели внедорожников SsangYong - Kyron, Rexton, Actyon Sports и New Actyon. В 2011 году завод планирует выпустить 25,1 тыс. внедорожников - на 83% больше, чем в 2010 году. План на 2012 год - 29,3 тыс. SsangYong. Кроме того, «Соллерс-ДВ» в 2012 году планирует выпустить 5,023 тыс. автомобилей одного из японских автоконцернов. На вопрос, идет ли речь о начале производства во Владивостоке Toyota Land Cruiser Prado гендиректор отвечает уклончиво: «Это будет другой японский бренд». Таким образом, речь идет о Mazda Motors Corporations, которая, как уже сообщал «ЗР», планирует запустить производство на площадке «Соллерс-ДВ» в сентябре-октябре 2012 года.
Досье "ЗР"
Mazda Motors Corporations и группа компаний Sollers в ноябре подписали меморандум о создании совместного предприятия по выпуску автомобилей, говорится в сообщении российской компании. СП будет создано на площадке ООО «Соллерс-Дальний Восток». На первом этапе мощность производства может составить до 25-50 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в новое СП может достигнуть $80 млн. Prado еще не доехал
Александр Корнейчук считает, что запуск производства Toyota Prado в лучшем случае может случиться в последние дни 2012 года. «Prado (в 2012 году), скорее всего, нет. Конечно же, желание акционеров - и Mitsui, и Toyota, и Sollers - огромное. Честно скажу, я нахожусь под очень тяжелым давлением менеджмента всех трех компаний, чтобы запустить проект в 2012 году. Но, боюсь, что в 2012 году мы его не запустим. Наверное, это будет нереалистично. Может быть, это (запуск производства) случится в последние дни 2012 года, может - в начале следующего, 2013 года», - сказал гендиректор «Соллерс - Дальний Восток».
Досье "ЗР"
Sollers и Mitsui в августе 2010 года создали совместное предприятие ООО «Соллерс-Буссан». Sollers и Mitsui принадлежит в ООО по 50%. СП с уставным капиталом в 10 тыс. рублей зарегистрировано во Владивостоке. Предполагается, что в рамках проекта СП будут созданы новые производственные мощности, на которых начнется производство Prado. На первом этапе предполагаемые объемы производства СП составят около 1 тыс. автомобилей в месяц.
По словам Александра Корнейчука, с момента старта проекта Sollers инвестировал в новый завод около 1,8 млрд рублей (475 млн рублей в 2009 году, 1,1 млрд рублей в 2010 году и 212 млн рублей в текущем году. Сегодня на территории около 7 га расположены 22 тыс. кв. метров производственных помещений.
«За 2011 год мы фактически закончили всю реконструкцию, которую планировали по первой фазе, и подготовка инфраструктуры для автомобильного завода полностью закончена. Сейчас на заводе работают чуть более 650 человек». Все дело в прибыли
Завод во Владивосток вышел на мощность в 35 тыс. автомобилей SsangYong в год. «Если в январе 2010 года суточная мощность (производства) составляла всего 21 машину, в июне 2010 года - 59, в декабре 2010 года достигала 80 машин, то на конец 2011 года этот показатель вырос до 135 машин. И это при том, что в последнее время завод перешел на работу в две смены против трех ранее. Мы убеждены, что в текущей ситуации на российском рынке приоритетной задачей является не простое наращивание мощностей, а поддержание эффективной и прибыльной операционной деятельности автомобильного производства», - сказал гендиректор «Соллерс-ДВ».
Скорее всего, последний год будет работать перевозка новых автомобилей, произведенных на территории РФ, на железнодорожные станции, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, и в обратном направлении без взимания провозной платы. «Это была некая компенсация за инвестиции в инфраструктуру, которой на Дальнем Востоке просто не было», - отмечает Александр Корнейчук.
Досье "ЗР"
В настоящее время в перечень автомобилей для перевозки на Дальний Восток без взимания платы входят модели производства ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «ИжАвто», ЗАО «Форд Мотор Компани» (Focus и Mondeo), СП GM-АвтоВАЗ, ОАО «Автофрамос» (Renault Logan, Sandero, Megane и Fluence), группы Sollers ( (модели Fiat и УАЗ), группы «ГАЗ», завода «ТагАЗ», завода GM в Санкт-Петербурге (Opel и Chevrolet), а также автомобили, выпускаемые на российских заводах Nissan и Hyundai. В общей сложности в перечень входят более 80 моделей.
На данный момент SsangYong, произведенные во Владивостоке, представлены у 122 дилеров в 74 городах России, в том числе 10 дилеров работают на Дальнем Востоке. В 2011 году два новых дилера появились в Хабаровске, по одному в Петропавловск-Камчатском, Магадане, Благовещенске и Находке. В 2012 году еще по одному дилеру прибавится на Сахалине и Камчатке.
Из 22,5 тыс. SsangYong, которые будут проданы в 2011 году, большая часть уходит в автосалоны Москвы и Санкт-Петербурга, в ДФО остаются порядка 4%. По словам Александра Корнейчука, так называемая «точка безубыточости» для дилера составляет продажу 25 автомобилей в месяц. Сегодня один из двух дилеров во Владивостоке ежемесячно продает 50-60 автомобилей SsangYong, другой - порядка 80. В то же время дилер в Москве ежемесячно реализует около 270 автомобилей. И на газ не надавишь
По словам Александра Корнейчука, несмотря на поручение премьера Владимира ПУТИНА, отвод от магистрального газопровода до завода не дошел на... 900 метров.
«Газовики уверяют, что на доводку им потребуется 5 дней работы. Но проблема в том, что у территории между заводом и той точкой, где труба сейчас заканчивается, есть несколько разобщенных собственников. Собирать разрешения на строительство «Газпром» не заинтересован. Поэтому ждем. В любом случае, мы надеемся, что газ к нам придет, а после этого мы сможем приступить к окраске кузовов непосредственно на заводе. По условиям соглашения о промсборке, мы должны через семь лет (к 2018 году) выйти на уровень локализации производства в 50%. Мы их выдержим», - заверяет глава «Соллерс-ДВ».
В настоящее время завод ведет переговоры с несколькими местными предпринимателями о создании производства автокомпонентов. «Бизнес-кейсы им переданы, мы регулярно встречаемся, готовимся к процессу. Кстати, локализацию надо начинать с того, что занимает достаточно большой объем, например, с бампера» – считает Александр Корнейчук.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».