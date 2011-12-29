Автозавод Sollers во Владивостоке начинает работу с японскими автоконцернами

«Газовики уверяют, что на доводку им потребуется 5 дней работы. Но проблема в том, что у территории между заводом и той точкой, где труба сейчас заканчивается, есть несколько разобщенных собственников. Собирать разрешения на строительство «Газпром» не заинтересован. Поэтому ждем. В любом случае, мы надеемся, что газ к нам придет, а после этого мы сможем приступить к окраске кузовов непосредственно на заводе. По условиям соглашения о промсборке, мы должны через семь лет (к 2018 году) выйти на уровень локализации производства в 50%. Мы их выдержим», - заверяет глава «Соллерс-ДВ».