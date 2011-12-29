«ФСК ЕЭС» выкупит Дальневосточную распределительную сетевую компанию

Они должны быть включены в корректировку инвестпрограммы сетевой компании на 2011-2014 годы (сейчас находится на доработке, Минэнерго планирует ее утвердить в 2012 году). Информацию о прямой продаже ДРСК за деньги подтвердила пресс-служба основного акционера «РАО ЭС Востока» - ОАО «РусГидро».