«ФСК ЕЭС» выкупит Дальневосточную распределительную сетевую компанию

В 2012 году 100% акций ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК), подконтрольного ОАО «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока»), будут переданы ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» (ФСК). Предполагается, что ФСК оплатит актив денежными средствами.
Они должны быть включены в корректировку инвестпрограммы сетевой компании на 2011-2014 годы (сейчас находится на доработке, Минэнерго планирует ее утвердить в 2012 году). Информацию о прямой продаже ДРСК за деньги подтвердила пресс-служба основного акционера «РАО ЭС Востока» - ОАО «РусГидро».
Досье "ЗР"
ДРСК на 100% принадлежит ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), которое в свою очередь на 51,03% находится в собственности «РАО ЭС Востока»), на 25,61% - Donalink Ltd (аффилирован с владельцами СЭУК), РФ владеет еще 1,0376%.
Ольга Добролюбова, «Золотой Рог».