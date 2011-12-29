На 2012 год экономике Приморского края еще хватит полученного финансового толчка

Хорошо, что у нас в ДФО появился Фонд развития региона от ВЭБ, этот инструмент поможет смягчить ситуацию. Но ему нужны тщательно подготовленные частным бизнесом проекты, и соинвестирует он не более половины нужных средств. К сожалению, очень слабо проработаны механизмы государственного и муниципального частного партнерства. Реального положительного опыта, который можно было бы продемонстрировать инвесторам, прежде всего иностранцам, нет. И самое печальное, проектов в форме ГЧП нет ни в одной правительственной программе по развитию территорий Дальнего Востока. Так что отрицательные потоки денег и людей в ближайшие два-три года неизбежно снизят темпы экономического роста, в том числе доходы бизнеса, бюджета и граждан, что внушает экспертам определенный пессимизм.