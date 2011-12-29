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Определен генпроектировщик строительства НХК «Роснефти» в Приморье

29 декабря 2011, 14:43
Завершить разработку проектной документации планируется к концу 2012 года.

Генеральным проектировщиком проекта строительства нефтехимического комплекса (НХК) НК «Роснефть» в Приморском крае по итогам тендера стал Ангарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» («Ангарскнефтехимпроект»).

Завершить разработку проектной документации планируется к концу 2012 года. Досье "ЗР" Проект нефтехимического завода предполагает выпуск полимеров (полиэтилена и полипропилена), бензола, олефинов и ряда других продуктов нефтехимии. Мощности I очереди проекта составят 3,4 млн тонн сырья в год. Производство будет состоять из пяти крупных технологических объектов. Основной является установка пиролиза мощностью до 1,4 млн тонн в год по этилену и более 0,6 млн тонн по пропилену, а также установка бутадиена мощностью 190 тыс. тонн в год.

«Ангарскнефтехимпроект» обеспечивает проектное сопровождение программы модернизации предприятий нефтепереработки и нефтехимии «Роснефти» в Сибири и на Дальнем Востоке - «Ангарского завода полимеров», «Ангарской нефтехимической компании», Комсомольского НПЗ. Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».

#Новости#Энергетика#Приморье#Бизнес
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