Определен генпроектировщик строительства НХК «Роснефти» в Приморье

Завершить разработку проектной документации планируется к концу 2012 года. Досье "ЗР" Проект нефтехимического завода предполагает выпуск полимеров (полиэтилена и полипропилена), бензола, олефинов и ряда других продуктов нефтехимии. Мощности I очереди проекта составят 3,4 млн тонн сырья в год. Производство будет состоять из пяти крупных технологических объектов. Основной является установка пиролиза мощностью до 1,4 млн тонн в год по этилену и более 0,6 млн тонн по пропилену, а также установка бутадиена мощностью 190 тыс. тонн в год.