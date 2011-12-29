Приморские финансисты считают, что повторения 2008 года не будет

«Пытаться предугадать, будет или не будет вторая волна кризиса, - дело не благодарное. Скорее всего, невозможное. Мое мнение состоит в том, что кризисы происходят, как правило, внезапно. Когда их никто не ждет и не прогнозирует. О второй волне кризиса говорят уже, как минимум, два года. Пока ее нет. Скорее всего, она наступит, но через 6-8 лет. А в ближайшее время, в том числе в 2012 году лучше, не говорить о второй волне, а каждому стараться хорошо выполнять свою работу. Я полагаю, что лучшая инвестиция на период один-два года - это недооцененные акции, в том числе российских компаний. А долю монет или валюты я в своем портфеле бы свел к минимуму», - считает директор филиала Тройка Диалог во Владивостоке Иван ПОПОВ.