Приморские финансисты считают, что повторения 2008 года не будет

Уходящий 2011 год принес миру множество потрясений: финансовые рынки лихорадило серьезно, но вряд ли экономические провалы по силе их действия можно сопоставить с глобальными катастрофами, имеющими планетарное значение, такими как цунами в Японии или падение правящих режимов в Северной Африке, а также смерть лидера Северной Кореи. «ЗР» опросил приморских финансовых экспертов: грядет ли вторая волна кризиса?
Главный аналитик Альфа-Банка Наталья ОРЛОВА считает, что вероятность повторения такого кризиса, как в 2008 году, маловероятна - за последние месяцы значительно выросли риски европейской рецессии. Это означает, что и вся мировая экономика стоит на пороге длительного периода низких темпов роста с рисками развития дефляционных тенденций. Россия стоит перед таким же сценарием: риск экономического кризиса невысок, но экономика может попасть в сценарий стагнации.
Повторение тяжелых 2008-2009 годов не будет, хотя 2012 год ожидается не таким позитивным, как 2011-й, - такой точки зрения придерживается управляющая Приморским филиалом Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Анна ТАЛЫЗИНА. Кстати, в кризисные годы АТБ не потребовались денежные займы у Центрального Банка. «Мы не только не приостановили свою деятельность, но и существенно нарастили объемы бизнеса. Помогает и наша консервативная политика, основанная на том, что мы всегда имеем некую подушку безопасности, которая сейчас у нас составляет более 10 млрд рублей высоколиквидных активов», - добавляет руководитель банка.
А вот по мнению директора центра маркетинговых исследований ВТБ 24 Дмитрия ЛЕПЕТИКОВА, вторая волна кризиса возможна. «Но мы считаем более вероятным сценарий роста, пусть и не такого сильного, как в 2011 году. Колебания на мировых рынках достаточно сильны, поэтому лучше всего диверсифицировать свои вложения: основную часть - в рубли, некоторую стабилизирующую часть - в доллары», - говорит эксперт.
«Пытаться предугадать, будет или не будет вторая волна кризиса, - дело не благодарное. Скорее всего, невозможное. Мое мнение состоит в том, что кризисы происходят, как правило, внезапно. Когда их никто не ждет и не прогнозирует. О второй волне кризиса говорят уже, как минимум, два года. Пока ее нет. Скорее всего, она наступит, но через 6-8 лет. А в ближайшее время, в том числе в 2012 году лучше, не говорить о второй волне, а каждому стараться хорошо выполнять свою работу. Я полагаю, что лучшая инвестиция на период один-два года - это недооцененные акции, в том числе российских компаний. А долю монет или валюты я в своем портфеле бы свел к минимуму», - считает директор филиала Тройка Диалог во Владивостоке Иван ПОПОВ.
«В конце 2012 года ожидаю, что валютный курс составит 33 рубля за доллар. Присутствуют и другие существенные риски: курс может упасть на гораздо более низкие уровни: 34-35 рублей к доллару. Эти обстоятельства могут стать особенно значимыми во втором полугодии 2012 года», - полагает Наталья Орлова.
«Очевидно, что американский доллар в ближайшие годы продолжит оставаться основной резервной валютой (учитывая и проблемы в еврозоне). Золото сегодня, несмотря на некоторое снижение цены в последнее время, и так находится на высочайшем ценовом уровне. Поэтому на мировых рынках «убежищем» для финансов в настоящее время оказывается именно доллар. Не стоит также забывать, что россияне традиционно используют доллар для сохранения сбережений, что особенно заметно на изменениях обменного курса наличных долларов в периоды каких-то событий, пугающих население. Банк России в рамках монетарной политики старается сгладить волатильность курсов на российском валютном рынке, поэтому чересчур резких колебаний, полагаю, мы не увидим», - считает заместитель начальника кредитного управления Примсоцбанка Дмитрий ЯШУНИН.
С точки зрения Ивана Попова, политические риски могут по- настоящему остро возникнуть лишь при резком падении цен на нефть. В этом случае текущая власть не сможет поддерживать нынешние темпы расходов и социальных обязательств. А пока нефть дорогая, экономическая ситуация в нашей стране будет стабильна.
Наталья Орлова, напротив, полагает, что если до последнего времени политические риски в России отсутствовали как класс, то после событий 10 декабря их нельзя абсолютно сбрасывать со счетов. Увеличение политической напряженности напрямую связано с ухудшением экономической ситуации: если ранее рост уровня жизни компенсировал слабость государственных институтов, то теперь рост доходов замедлился, и больше нельзя сохранять низкую эффективность институциональной среды.
Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».