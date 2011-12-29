Приморцам предлагают мороженое, полезное для здоровья

Идея принадлежит руководству «Приморской краевой аптеки». «Мы тесно сотрудничали с ДВФУ, - рассказывает Дмитрий МУХОТИН, руководитель пресс-службы предприятия. - По нашим требованиям там разработали специальные технические условия, главным было использование фруктозы вместо сахара, натуральных ингредиентов и пониженное содержание жиров». Мороженое производится в Южной Корее, сегодня его можно купить в Аптеке №91 на ул. Русской и в Аптеке №33 на ул. Адмирала Фокина, в будущем планируется увеличение точек продаж, но речь идёт только об аптечной сети. Сотрудничество с торговыми сетями и киосками не планируется.