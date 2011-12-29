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В низкой зарплате приморских строителей можно винить Минрегион

29 декабря 2011, 15:38
Размеры зарплат приморских строителей напрямую зависят от того, какими их видят в министерстве.

На минувшей неделе НП СРО «Альянс строителей Приморья» получило ответ из Управления федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю на заявление о нарушении антимонопольного законодательства в части определения Приморским центром ценообразования в строительстве заниженных территориальных индексов, которые используются при подготовке сметной документации на строительные работы, производящиеся при полном или частичном содействии бюджетного финансирования.

УФАС по Приморскому краю пришло к выводу, что в действиях КГУП «Приморский РЦЦС» не было замечено нарушений статьи 15 Федерального Закона «О защите конкуренции», поскольку приморские ценообразователи только рассчитывали индексы на изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, а в итоге они утверждались и утверждаются Министерством регионального развития Российской Федерации. То есть размеры зарплат приморских строителей напрямую зависят от того, какими их видят в министерстве.

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог»..

#Новости#Строительство#Приморье#Рынки
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