В низкой зарплате приморских строителей можно винить Минрегион

УФАС по Приморскому краю пришло к выводу, что в действиях КГУП «Приморский РЦЦС» не было замечено нарушений статьи 15 Федерального Закона «О защите конкуренции», поскольку приморские ценообразователи только рассчитывали индексы на изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, а в итоге они утверждались и утверждаются Министерством регионального развития Российской Федерации. То есть размеры зарплат приморских строителей напрямую зависят от того, какими их видят в министерстве.