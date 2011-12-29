Восточная программа - фундамент газовой отрасли Дальнего Востока

С этой же отраслью связано и одно из самых значимых событий – завершено строительство газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток».
Значимость реализуемых в ДФО проектов «ЗР» обсуждал с заместителем председателя правления ОАО «Газпром» Александром АНАНЕНКОВЫМ.
- Александр Георгиевич, как вы оцениваете результаты выполнения Восточной газовой программы в 2011 году и какие наиболее важные события в ее реализации можете отметить?
- «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, определяет основное направление нашей работы – создание восточной части Единой системы газоснабжения России. Сегодня эта система заканчивается на границе Новосибирской и Кемеровской областей. Дальше на востоке имеются лишь отдельные, пока разрозненные объекты газовой промышленности. После принятия в 2007 году Правительством РФ Восточной газовой программы Газпром, назначенный координатором деятельности по ее реализации, ввел в эксплуатацию ряд крупных объектов.
Реализуется проект газоснабжения Камчатского края. Первая очередь проекта была реализована Газпромом за два года. В сентябре 2010 года газ пришел в столицу края. В ближайшее время газ будет подаваться не только на ТЭЦ-2 Петропавловска-Камчатского, но и на ТЭЦ-1, городские котельные. На очереди – потребители второго по величине города Камчатского края - Елизово.
Еще один объект газификации на Дальнем Востоке – Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 - крупнейший энергоснабжающий объект острова. В марте был переведен на газ первый котлоагрегат ТЭЦ, что способствовало бесперебойной работе станции и улучшению экологической ситуации в Южно-Сахалинске.
И конечно, самым важным событием для газовой отрасли на Востоке, стал ввод в сентябре в эксплуатацию магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Это первый межрегиональный проект Восточной программы. Всего за два года были построены объекты линейной части газопровода протяженностью 1350 км, в том числе двухниточный подводный переход через пролив Невельского, головная компрессорная станция на Сахалине мощностью 32 МВт, инфраструктура подключения к объектам проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Большая работа проделана во Владивостоке: построены газопроводы к ТЭЦ-2 и на остров Русский. Отмечу, что впервые в России прокладка газопровода на остров Русский велась методом наклонно-направленного бурения одновременно с двух сторон – с материка и острова. То, что такой сложный комплексный проект на удаленных, труднодоступных территориях, где отсутствовала какая-либо инфраструктура, был реализован в столь сжатые сроки, можно назвать подвигом проектировщиков, строителей, поставщиков, службы эксплуатации. И конечно, заказчика строительства – нашего дочернего предприятия ООО «Газпром инвест Восток». Его генеральный директор Дмитрий ШЕЛЕХОВ сумел сделать компанию эффективным инструментом Газпрома на Востоке.
В Газпроме был создан специальный штаб по руководству строительством, ежемесячно проводились выездные совещания на строящихся объектах. Нужно поблагодарить руководителей Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев за содействие в решении вопросов. Хочу особо отметить всестороннюю поддержку со стороны полпреда Президента РФ в ДФО В.И. ИШАЕВА, первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И ШУВАЛОВА, руководителей Министерства регионального развития и Министерства энергетики. Благодаря слаженной работе федеральных и региональных органов власти, подразделений Газпрома, концентрации ресурсов подрядных организаций такой сложный проект был реализован в крайне сжатые сроки. Поручение руководства страны было выполнено.
- Какие объекты во Владивостоке получат газ в первую очередь? Каковы перспективы газификации районов, расположенных вдоль трассы газопровода?
- Первым потребителем природного газа во Владивостоке стала Владивостокская ТЭЦ-2.. В ближайшее время газ начнут потреблять мини-ТЭЦ на острове Русском, где возводятся основные объекты предстоящего саммита стран АТЭС, ТЭЦ-1 Владивостока и крупные котельные столицы Приморья. И это только начало. Наша задача – перевести газоснабжение и газификацию Приморья. Хабаровского края, Сахалинской области, на системную основу. В Газпроме утверждена пятилетняя Программа развития газификации Сахалинской области. Аналогичные программы разработаны для Хабаровского, Приморского, Камчатского краев.
- Можно ли утверждать, что приход газа - это не только перспективы газификации, но и возможность формирования на Дальнем Востоке новых точек экономического роста?
- Да, это так. С приходом газа в дальневосточных регионах появляется возможность создания и развития новых промышленных производств. Это не только энергетика и перевод на газ существующих ТЭЦ, что сопровождается их модернизацией и ростом КПД. Это ввод новых современных парогазовых ТЭЦ в Хабаровске и Находке. Сейчас на Дальнем Востоке открываются широкие возможности создания ряда газохимических предприятий, производящих метанол, диметиловый эфир, пропилен, аммиак, химические удобрения. Мы уже получаем заявки от российских и зарубежных инвесторов, желающих участвовать в реализации газохимических проектов в Хабаровском и Приморском краях.
Могу сказать, что в 2010-2011 гг. Газпром добился существенного прироста запасов газа на своих лицензионных объектах. На шельфе Сахалина запасы газа промышленных категорий превысили 500 млрд куб.м. Наша ресурсная база обеспечивает потребности дальневосточных регионов. Специалисты Газпрома оценивают при определенных условиях потребность Хабаровского и Приморского краев к 2015 году в объеме 8,8 млрд куб. м, в 2020 г. – 16 8 млрд куб. м и к 2030 г. - до 20 млрд куб м. Хотя и в Газпроме есть более «скромные», вдвое меньшие оценки. Но такие заниженные оценки не просто отражают неверие ряда «экспертов» в перспективы роста Дальнего Востока, а фактически отказывают этим регионам в возможности развиваться. А это, извините, противоречит задачам, поставленным руководством страны, духу и содержанию «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года».
Считаю, что перспективный баланс газа регионов Дальнего Востока – это дело не одного Газпрома. По объемам газа, которые должны быть зарезервированы за нашими дальневосточными регионами, необходим широкий консенсус. Свое слово должны сказать и Минэнерго, и Минэкономразвития, и Министерство регионального развития, и, конечно, сами регионы. Письма, которые мы получили от губернаторов Хабаровского и Приморского краев подтверждают озвученные мной цифры перспективной потребности этих регионов в газе и показывают, что регионы настроены на вариант ускоренного развития, что нельзя не приветствовать.
- Вы сейчас не упомянули Сахалинскую область. Разве этой области, ее жителям не нужен газ?
- Как я уже сказал, сахалинской областью и Газпромом утверждена пятилетняя программа развития газификации. В этом году мы обеспечили подачу газа потребителям на юге Сахалина. Но дело в том, что налицо желание руководства области приоритетно развивать экспорт сахалинского газа. В частности, сахалинский губернатор неоднократно поднимал вопрос о так называемой третьей очереди завода СПГ на юге острова. Я считаю такую постановку вопроса ошибочной, не имеющей ресурсного обеспечения, а главное - не отвечающей интересам дальневосточников.
Уже сегодня мы видим нежелание иностранных акционеров проекта «Сахалин-2» согласовывать дополнительные объемы газа из проекта для поставок российским потребителям. А ведь газопровод этого проекта протяженностью 620 км проходит с севера на юг через весь остров. Согласитесь, что логично, если газификация Сахалина будет базироваться на инфраструктуре этого газопровода. Строить еще один, параллельный газопровод для целей газификации потребителей центра и юга Сахалина было бы величайшей глупостью. Газпром всемерно поддерживает продолжение работы по газификации Сахалина от проекта «Сахалин-2», тем более что для этого акционерам проекта нужно только согласовать дополнительные объемы газа и технические условия подключения к существующему газопроводу.
Со своей стороны Газпром готов инвестировать в газопроводы-отводы, строительство газораспределительных станций и межпоселковые газопроводы. Это позволило бы существенно улучшить условия жизни в целом ряде районов острова: Тымовском, Долинском, Макаровском, Корсаковском. Местной власти следует проявить настойчивость и требовать развития газификации в рамках проекта «Сахалин-2», а также продолжить финансирование объектов газификации внутри поселков, газифицировать домовладения. Именно это, а не экспорт газа с Сахалина, должно быть главной заботой региональных властей.
- Несколько слов о Якутии. В сентябре, выступая на церемонии пуска первой очереди газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», Владимир Путин сказал, что работы в Якутии должны начаться уже в 2012 году…
- Первый газ Чаяндинского месторождения (базовое для Якутского центра газодобычи) должен быть получен уже в 2016 году. Сейчас мы в основном ведем геологоразведочные работы, которые дают существенный прирост запасов газа. Следует отметить, что якутский проект преимущественно ориентирован на экспорт. Для его реализации потребуется также достигнуть коммерческих договоренностей с покупателями газа в странах АТР.
Газпром активно работает по организации поставок дополнительного объема природного газа в Японию, на Корейский полуостров. Российскими лидерами достигнуты политические договоренности с руководителями КНДР и Республики Корея. С последней подписано Межправительственное соглашение. Сейчас идет техническая и коммерческая работа по подготовке проекта.
Кроме того, мы прорабатываем проект создания первого собственного завода СПГ во Владивостоке. Такой завод может быть введен в эксплуатацию в 2017-2018 гг. и может стать региональным центром Газпрома для поставок российского СПГ в Японию, Корею, Вьетнам, восточный Китай, Сингапур, Таиланд, Индию. Сохраняется возможность поставок газа по трубопроводу и в Китай, но реализация такого проекта будет зависеть от исхода коммерческих переговоров. Позиция Газпрома в этом вопросе китайским партнерам хорошо известна.
- Нужны ли для развития газовой индустрии на востоке страны меры государственной поддержки?
- Такие меры с самого начала предусматривались Восточной газовой программой. Пока, к сожалению, мы не имеем каких-либо льгот, что не стимулирует развитие в восточных регионах газовых проектов. В результате снижается налоговая база, сдерживается инвестиционная активность. В большинстве восточных регионов отсутствует или слабо развита базовая инфраструктура. Следует учитывать их удаленность, более сложную геологию. Опыт реализации наших первых проектов на востоке показал, что на период окупаемости требуются налоговые льготы, в том числе установление нулевой ставки НДПИ по газу. Льготы по налогам на прибыль и имущество. Следует отменить импортные пошлины на оборудование для газовой и газоперерабатывающий отраслей, аналоги которого не производятся в России, и т. д. Необходим более гибкий механизм ценообразования на газ с учетом его экологических и технологических преимуществ. Можно сказать, что Восточная Сибирь и Дальний Восток - это одна огромная специальная экономическая зона, требующая особых мер стимулирования со стороны государства.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».