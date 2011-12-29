Восточная программа - фундамент газовой отрасли Дальнего Востока

И конечно, самым важным событием для газовой отрасли на Востоке, стал ввод в сентябре в эксплуатацию магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Это первый межрегиональный проект Восточной программы. Всего за два года были построены объекты линейной части газопровода протяженностью 1350 км, в том числе двухниточный подводный переход через пролив Невельского, головная компрессорная станция на Сахалине мощностью 32 МВт, инфраструктура подключения к объектам проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Большая работа проделана во Владивостоке: построены газопроводы к ТЭЦ-2 и на остров Русский. Отмечу, что впервые в России прокладка газопровода на остров Русский велась методом наклонно-направленного бурения одновременно с двух сторон – с материка и острова. То, что такой сложный комплексный проект на удаленных, труднодоступных территориях, где отсутствовала какая-либо инфраструктура, был реализован в столь сжатые сроки, можно назвать подвигом проектировщиков, строителей, поставщиков, службы эксплуатации. И конечно, заказчика строительства – нашего дочернего предприятия ООО «Газпром инвест Восток». Его генеральный директор Дмитрий ШЕЛЕХОВ сумел сделать компанию эффективным инструментом Газпрома на Востоке.