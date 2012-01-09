Дальний Восток измучался от кадрового голода

«Явно прослеживается движение персонала из компании в компанию: средний срок работы специалиста на одном месте сократился с 3-4 лет до 2 лет, и эта тенденция в наступившем году только усилится, - говорит Наталья Палушина. - Все больше соискатели обращают внимание на наличие «белой» зарплаты и дополнительного соцпакета. Будет расти потребность в специалистах в сфере информационных технологий и телекоммуникаций (беспроводные технологии, внедрение и развитие ERP-систем и др., программисты УПП И УТ), финансов и инвестиций (банковская розница), медицины, производства (инженеры и технологи). Следовательно, для удержания квалифицированных сотрудников компаниям придется тратить все большее количество денежных средств, разрабатывать эффективные мотивационные программы, более гибко подходить к требованиям по опыту кандидатов, а также снимать возрастные ограничения».