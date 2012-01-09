Пять заповедей эффективных продаж для приморских бизнесменов

В супермаркете есть так называемая прикассовая зона, где продается всякая мелочевка – конфеты, жвачки, бритвы. Представьте себе, что было бы, если бы стенды со всей этой ерундой стояли бы не на выходе, а на входе в магазин. Сколько бы товаров из этой категории продавалось? Правильно: очень немного. Был проведен эксперимент, он доказал, что уровень продаж при таком «перемещении» падает до 3% от первоначального уровня. Это значит, что, как минимум, 97% продаж в прикассовой зоне – это спонтанные продажи, когда человек, разгоряченный предыдущими покупками, стоя в очереди, продолжает на автомате хватать всякую всячину с полок, конечно же, разумно убеждая себя, что все, что он только что набрал, ему жизненно необходимо. Иными словами, мы приходим в магазин «холодными», ходим по рядам, постепенно нагреваем себя этим и уже под конец, когда вот-вот подойдет наша очередь, и там, за кассой, эти покупки уже будут невозможными, начинаем лихорадочно брать еще и еще.Заповедь №4. Человечный маркетинг