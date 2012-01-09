"Ростелеком" утвердил новую дивидендную политику

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря, ZRPRESS. ОАО "Ростелеком" в ближайшие годы будет направлять на выплату дивидендов на обыкновенные акции не менее 20% чистой прибыли по международным стандартам финансовым отчетности (МСФО). Такой показатель закреплен в новой редакции положения о дивидендной политике, принятой советом директоров 26 декабря, говорится в сообщении "Ростелекома".
Выплата дивидендов на привилегированные акции пока будет осуществляться по прежним правилам - 10% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала.
До присоединения межрегиональных компаний (МРК) "Связьинвеста" 1 апреля 2011 года (в том числе ОАО "Дальсвязь") "Ростелеком" направлял на дивиденды на обыкновенные акции не менее 5% чистой прибыли по РСБУ, на привилегированные - 10%.
Президент "Ростелекома" Александр ПРОВОТОРОВ ранее заявлял, что менеджмент "Ростелекома" считает "комфортным" размер дивидендных выплат на уровне не более 40% от чистой прибыли. Выплаты, превышающие этот порог, помешали бы компании осуществлять запланированные масштабные инвестиции - говорил глава компании.
"Фактический размер дивидендов в течение ближайших лет будет определяться с учетом реализации наших инвестиционных планов по развитию сетевой инфраструктуры, в частности строительству мобильных сетей 3G /4G в рамках принятой ранее стратегии", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "Ростелекома" Ивана РОДИОНОВА.
Теперь остается дождаться первой отчетности объединенного "Ростелекома" по МСФО и подсчитать потери/выгоду инвесторов, вложившихся в акции оператора.
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог" – ZRpress.ru