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"Ростелеком" утвердил новую дивидендную политику

10 января 2012, 00:40
ОАО "Ростелеком" в ближайшие годы будет направлять на выплату дивидендов на обыкновенные акции не менее 20% чистой прибыли по международным стандартам финансовым отчетности.
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Связь

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря, ZRPRESS. ОАО "Ростелеком" в ближайшие годы будет направлять на выплату дивидендов на обыкновенные акции не менее 20% чистой прибыли по международным стандартам финансовым отчетности (МСФО). Такой показатель закреплен в новой редакции положения о дивидендной политике, принятой советом директоров 26 декабря, говорится в сообщении "Ростелекома".

Выплата дивидендов на привилегированные акции пока будет осуществляться по прежним правилам - 10% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала.

До присоединения межрегиональных компаний (МРК) "Связьинвеста" 1 апреля 2011 года (в том числе ОАО "Дальсвязь") "Ростелеком" направлял на дивиденды на обыкновенные акции не менее 5% чистой прибыли по РСБУ, на привилегированные - 10%.

Президент "Ростелекома" Александр ПРОВОТОРОВ ранее заявлял, что менеджмент "Ростелекома" считает "комфортным" размер дивидендных выплат на уровне не более 40% от чистой прибыли. Выплаты, превышающие этот порог, помешали бы компании осуществлять запланированные масштабные инвестиции - говорил глава компании.

"Фактический размер дивидендов в течение ближайших лет будет определяться с учетом реализации наших инвестиционных планов по развитию сетевой инфраструктуры, в частности строительству мобильных сетей 3G /4G в рамках принятой ранее стратегии", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "Ростелекома" Ивана РОДИОНОВА.

Теперь остается дождаться первой отчетности объединенного "Ростелекома" по МСФО и подсчитать потери/выгоду инвесторов, вложившихся в акции оператора.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог" – ZRpress.ru

#Новости#Связь#Дальний Восток#Бизнес
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