"Ростелеком" утвердил новую дивидендную политику

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря, ZRPRESS. ОАО "Ростелеком" в ближайшие годы будет направлять на выплату дивидендов на обыкновенные акции не менее 20% чистой прибыли по международным стандартам финансовым отчетности (МСФО). Такой показатель закреплен в новой редакции положения о дивидендной политике, принятой советом директоров 26 декабря, говорится в сообщении "Ростелекома".