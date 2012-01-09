Рождественская история

В общем, я стала навещать ее ежедневно. На третий день знакомства взяла ее на руки, она дрожала как воробушек, а мне казалось, что у меня сердце выпрыгнет из груди. И мне вдруг стало все равно, кто ее биологические родители, какой у нее анамнез и почему она до сих пор не говорит. «Моя, никому не отдам», - тут же сказала я себе. Дело было за «малым»: преподнести это мужу. Долго рассказывать, как я к этому готовилась, разработав целую интригу. Главное, что он, увидев Анютку и услышав мое: «Давай возьмем ее к себе…», - неожиданно легко согласился. «Неужели ты, прожив со мной четверть века, ожидала другой ответа?» - спрашивал он меня потом. Но еще большее потрясение я испытала, узнав, что дата ее рождения – день, когда мне делали ту злосчастную операцию. Хотите - верьте, хотите - нет, но я убеждена: привидевшийся мне младенец – Нюшка.