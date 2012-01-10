Аномальные холода ожидаются в трех регионах Дальнего Востока

Также в информации отмечается, что во вторник и среду в Пенжинском и Карагинском районах Камчатского края в ночные часы сохранится аномально низкая температура воздуха - в Пенжинском районе ожидается до 45-50 градусов мороза, в Карагинском районе 35-40 градусов мороза.