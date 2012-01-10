Антимонопольное законодательство поправили третьим пакетом

Важное изменение, включенное в третий антимонопольный пакет, - торги. Весь процесс закупок для муниципальных и государственных нужд отныне переносится в Интернет, так что любой гражданин может ознакомиться с тем, что продают и покупают госструктуры. Также в пакет включены нормы, которые позволяют предпринимателям обжаловать, к примеру, торги муниципалитетов по реализации имущества. По словам антимонопольщиков, нередка ситуация, когда предприниматель не может получить землю или помещения для ведения бизнеса. В новом пакете прописана как процедура получения такого имущества - только через прозрачные торги, так и процедура обжалования результатов торгов, которые предприниматель считает незаконными и ущемляющими его интересы. На рассмотрение такой жалобы ФАС отводится только 7 дней.