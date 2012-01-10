Антимонопольное законодательство поправили третьим пакетом

Результатами нового антимонопольного пакета станут сокращение карательных санкций против добросовестного бизнеса, уменьшение количества судебных дел и штрафов. Вместе с тем сложнее станет фирмам, идущим на сговоры, и страшнее - чиновникам, которые за нарушения закона могут на годы вылететь с работы.
Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты РФ» (который и называют «третьим антимоно¬польным пакетом») вступил в силу 6 января 2012 года. По словам руководителя Приморского УФАС Сергея ВЯЛЫХ, новый документ - это третья, усовершенствованная редакция закона, в которой были учтены недоработки прежних вариантов.
Какие же новации предлагает «третий антимонопольный пакет законов»?
Важнейшим изменением, связанным с вступлением в силу третьего антимонопольного пакета, является переориентация ФАС на деятельность картелей - хозяйствующих субъектов, пошедших на сговор с целью увеличения своих прибылей. Для этого в закон введено понятие «картельное соглашение». В эту категорию входят соглашения компаний о том или ином уровне цен на товары и услуги, сговоры с целью ограничить круг участников торгов и аукционов и прочие действия, ведущие к ограничению конкуренции на товарных рынках.
- Но не всегда одновременное повышение цен участниками рынка происходит в результате их сговора, - поясняет руководитель Приморского УФАС. - Допустим, один из производителей гречки повысил на нее цену. Другой, видя это, тоже повысил. Аналогично поступили и остальные производители гречки. Но это не сговор, а согласованные действия участников рынка.
Согласно «третьему антимонопольному пакету», за картельный сговор предусмотрена уголовная ответственность по 178-й статье УК РФ. А согласованные действия из-под действия этой статьи выведены.
Решен пакетом и вопрос с определением монопольно высокой цены. До сих пор главным показателем была себестоимость. Теперь на первое же место выходит метод сопоставимых рынков. Если у отечественных производителей цена выше, чем на сопоставимых рынках других стран, значит, это монопольно высокая цена.
Важное изменение, включенное в третий антимонопольный пакет, - торги. Весь процесс закупок для муниципальных и государственных нужд отныне переносится в Интернет, так что любой гражданин может ознакомиться с тем, что продают и покупают госструктуры. Также в пакет включены нормы, которые позволяют предпринимателям обжаловать, к примеру, торги муниципалитетов по реализации имущества. По словам антимонопольщиков, нередка ситуация, когда предприниматель не может получить землю или помещения для ведения бизнеса. В новом пакете прописана как процедура получения такого имущества - только через прозрачные торги, так и процедура обжалования результатов торгов, которые предприниматель считает незаконными и ущемляющими его интересы. На рассмотрение такой жалобы ФАС отводится только 7 дней.
- Не секрет, что чиновники нередко рассматривают аренду муниципальной собственности как средство личного обогащения, - говорит зам. руководителя Приморского УФАС Дмитрий АБРОСИМОВ. - Мы подобное неоднократно наблюдали во Владивостоке. Взять, к примеру, сдачу в аренду кинотеатров «Галактика» и «Океан». Права пользования этими помещениями были предоставлены арендаторам за символическую сумму - порядка $100. А сегодня они зарабатывают на арендованных площадях миллионы.
- Или, допустим, человек создает фирму, через несколько дней «удивительно» удачно выигрывает тендер на право аренды, а затем сдает помещения в субаренду, но уже по рыночным ценам, - добавляет Сергей Вялых. - Другой коррупционный сектор - аренда земельных участков, необходимых для ведения бизнеса. Достаточно было поместить объявление о проведении аукциона в одной из малотиражных газет и скупить весь ее выпуск, чтобы об аукционе никто не узнал. Сейчас все такие объявления должны размещаться на сайте www.torgi.gov.ru.
В третьем пакете вводятся и новые юридические институты: теперь ФАС сможет выносить нарушителям предостережения и предупреждения по аналогии с прокуратурой.
- Раньше закон был прям и суров: нарушил - плати штраф. Сейчас, если мы видим, что действия компании могут привести к нарушениям законодательства, вправе вынести предостережение, аналогично тому, как это делает прокуратура, - говорит Дмитрий Абросимов. - Если нарушитель в течение 10 дней проблему снимает, штрафные санкции ему не грозят.
Четко определены и размеры штрафов за нарушения антимонопольного законодательства. Прежде он налагался в размере от 1 до 15% годового оборота, что создавало почву для коррупции. Сейчас прописаны конкретные отягчающие или смягчающие обстоятельства.
Как пояснил Дмитрий Абросимов, за установление монопольно высокой цены или участие в картельном сговоре будет назначаться половина от максимально возможного штрафа (от 1 до 15% оборота компании). При наличии смягчающих обстоятельств штраф будет уменьшаться на 1/8 за каждое такое обстоятельство, при наличии отягчающих обстоятельств - на 1/8 будет увеличиваться.
- Ответственность за некоторые нарушения не соответствовала самому нарушению, - считает Дмитрий Абросимов. - К примеру, сетевая организация на 2-3 дня задержала технологическое присоединение потребителя. Это влекло за собой наложение штрафа. Но, учитывая, что штраф измеряется в процентах от выручки, которая у сетевой компании довольно велика, его размер составлял миллионы рублей, хотя фактически нарушение было незначительным и формальным.
Досталось от третьего антимонопольного пакета и рядовым гражданам. Закон вводит прямой запрет на оплату госуслуг, которые по законодательству должны быть бесплатными. Это подразумевает ликвидацию всевозможных фирм-посредников между госструктурами и получателями услуг. Как правило, такие учреждения создают сами чиновники. Закон также предоставляет гражданам реальную возможность возместить убытки, которые они понесли в результате нарушения антимонопольного законодательства. Если есть судебное решение в отношении компании-нарушителя в пользу ФАС, то граждане смогут возместить убытки с помощью частных или коллективных исков, как это делается в цивилизованных странах.
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, «Золотой Рог».