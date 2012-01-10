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Бизнес призывают вкладываться в образование

10 января 2012, 15:53
Государство готово оказывать прямую поддержку инициативам бизнеса в профессиональном образовании, но и бизнес должен инвестировать в подготовку кадров.

Государство готово оказывать прямую поддержку инициативам бизнеса в профессиональном образовании, но и бизнес должен инвестировать в подготовку кадров, заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН. Он подчеркнул, что необходимо «создать стимулы для бизнеса инвестировать в подготовку кадров, в развитие системы профессионального образования».

«Со своей стороны государство готово оказывать прямую поддержку инициативам бизнеса в профессиональном образовании, в том числе на принципах софинансирования», - сказал Путин. «Безусловно, за счет федеральной поддержки, привлечения бизнеса мы будем оказывать содействие развитию начального и среднего профессионального образования», - сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что и субъекты Федерации «должны значительно повысить внимание к этой теме, и не только потому, что она относится к региональной компетенции, - хорошая система профобразования в интересах самих регионов - это базовое условие для их социально-экономического развития».

«Золотой Рог».

#Новости#Кадровый вопрос#Дальний Восток#Бизнес
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