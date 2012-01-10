zr.media
ГлавноеВсе новости

«Далькомхолод» может увеличить уставный капитал

10 января 2012, 15:51
По сведениям «ЗР», этот вопрос был вынесен на рассмотрение внеочередного собрания акционеров.

Акционеры ОАО «Далькомхолод» (Владивосток) решили увеличить уставный капитал компании. По сведениям «ЗР», этот вопрос был вынесен на рассмотрение внеочередного собрания акционеров 27 декабря 2011 года. Акционерам было предложено принять решение о размещении привилегированных конвертируемых акций, а затем утвердить решения о конвертации привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции и размещении обыкновенных акций.

Уставный капитал, как правило, таким образом АО увеличивает либо после того, как у него возрастает потребность в заемном капитале, либо когда необходимо провести перераспределение долей среди акционеров.

В настоящее время уставный капитал ОАО «Далькомхолод» составляет 43 тыс. 523 рублей и разделен на 43 тыс. 523 обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Кроме того, компания вправе разместить 1 млн объявленных акций. 51,006% акций «Далькомхолода» принадлежат зарегистрированной в Панаме компании «СТАРАКВА С.А.», учредителями которой выступают некие Хосе Э.СИЛЬВА, Дианет М.ДЕ ОСПИНО и Марта ДЕ СААВЕДРА. Директору ООО «Акваиндустрия», бывшему конкурсному управляющему ООО «Дальморепродукт-Троулерс» Лидии АТАНОВОЙ принадлежат 19,9825%, Сергею ПАВЛОВУ - 12,552%, ООО «Акваинвест» (Владивосток) - 9,9648%.

Досье «ЗР»

ОАО «Дальневосточный коммерческий холодильник» («Далькомхолод») оказывает услуги по хранению рыбопродукции и других продовольственных товаров. Проектная емкость холодильника составляет 25,5 тыс. тонн единовременного хранения.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».

#Новости#Владивосток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56