«Далькомхолод» может увеличить уставный капитал

Акционеры ОАО «Далькомхолод» (Владивосток) решили увеличить уставный капитал компании. По сведениям «ЗР», этот вопрос был вынесен на рассмотрение внеочередного собрания акционеров 27 декабря 2011 года. Акционерам было предложено принять решение о размещении привилегированных конвертируемых акций, а затем утвердить решения о конвертации привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции и размещении обыкновенных акций.
Уставный капитал, как правило, таким образом АО увеличивает либо после того, как у него возрастает потребность в заемном капитале, либо когда необходимо провести перераспределение долей среди акционеров.
В настоящее время уставный капитал ОАО «Далькомхолод» составляет 43 тыс. 523 рублей и разделен на 43 тыс. 523 обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Кроме того, компания вправе разместить 1 млн объявленных акций. 51,006% акций «Далькомхолода» принадлежат зарегистрированной в Панаме компании «СТАРАКВА С.А.», учредителями которой выступают некие Хосе Э.СИЛЬВА, Дианет М.ДЕ ОСПИНО и Марта ДЕ СААВЕДРА. Директору ООО «Акваиндустрия», бывшему конкурсному управляющему ООО «Дальморепродукт-Троулерс» Лидии АТАНОВОЙ принадлежат 19,9825%, Сергею ПАВЛОВУ - 12,552%, ООО «Акваинвест» (Владивосток) - 9,9648%.
Досье «ЗР»
ОАО «Дальневосточный коммерческий холодильник» («Далькомхолод») оказывает услуги по хранению рыбопродукции и других продовольственных товаров. Проектная емкость холодильника составляет 25,5 тыс. тонн единовременного хранения.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».