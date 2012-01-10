«Далькомхолод» может увеличить уставный капитал

Акционеры ОАО «Далькомхолод» (Владивосток) решили увеличить уставный капитал компании. По сведениям «ЗР», этот вопрос был вынесен на рассмотрение внеочередного собрания акционеров 27 декабря 2011 года. Акционерам было предложено принять решение о размещении привилегированных конвертируемых акций, а затем утвердить решения о конвертации привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции и размещении обыкновенных акций.