«Дочка» ОСК банкротит Амурский судостроительный завод

В ОСК не комментируют ситуацию. Источник «ЗР» в АСЗ говорит, что завод пройдет через процедуру банкротства, после чего будет создано новое юрлицо. Напомним, что к прежнему руководству АСЗ (генеральный директор верфи Николай ПОВЗЫК был снят с должности в сентябре 2010 года) у госкорпорации «был ряд вопросов».