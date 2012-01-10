Главный лоббист дальневосточного газопровода отправлен в отставку

По признанию Минэнерго, труба стоит почти пустая - реальный спрос на газ оказался значительно ниже мощностей магистрали. Магистраль была построена за рекордные сроки - для обеспечения подачи газа на объекты саммита АТЭС во Владивостоке. При этом некоторые газовики говорили, что во много раз дешевле газифицировать остров Русский автономно: баллонным газом, а не подводить магистральную трубу.