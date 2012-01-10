Главный лоббист дальневосточного газопровода отправлен в отставку

В предпоследний день ушедшего года был отправлен в отставку зампред ОАО «Газпром» Александр АНАНЕНКОВ, курировавший производственный блок и инвестиции Восточной программы. Его сменщиком стал Виталий МАРКЕЛОВ, с 2003 года возглавлявший ООО «Газпром инвест Томск» и по совместительству ОАО «Дальтрансгаз» (Хабаровск).
Ананенков, пришедший в администрацию «Газпрома» в 2001 году с поста гендиректора «Ямбурггаздобычи», дальневосточникам запомнился тем, что пролоббировал в правительстве сооружение газопроводной системы Сахалин - Хабаровск - Владивосток стоимостью около 500 млрд рублей.
По признанию Минэнерго, труба стоит почти пустая - реальный спрос на газ оказался значительно ниже мощностей магистрали. Магистраль была построена за рекордные сроки - для обеспечения подачи газа на объекты саммита АТЭС во Владивостоке. При этом некоторые газовики говорили, что во много раз дешевле газифицировать остров Русский автономно: баллонным газом, а не подводить магистральную трубу.
Евгений ИТАРОВ, «Золотой Рог».