Из Подмосковья вышла первая партия владивостокских аэроэкспрессов

Электропоезд состоит 6 из вагонов. Наиболее примечательными конструктивными особенностями этого варианта являются прислонно-сдвижные наружные двери с выходом как на высокие, так и на низкие платформы. В головных вагонах электропоезда предусмотрены аппарели для посадки-высадки инвалидов-колясочников, а также места для крепления инвалидного кресла в салоне. Система микроклимата в салонах вагонов позволит круглогодично поддерживать в электропоезде комфортную для пассажиров температуру.