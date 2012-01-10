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Из Подмосковья вышла первая партия владивостокских аэроэкспрессов

10 января 2012, 16:45
Предполагается, что время в пути до аэропорта Владивостока на этих электричках с учетом остановок на четырех станциях будет составлять 48 минут.

ОАО «Демиховский машиностроительный завод» (Подмосковье), входящее в состав ЗАО «Трансмашхолдинг», отправило первую электричку ЭД9М, которая будет использоваться в качестве аэроэкспресса на маршруте между Владивостоком и аэропортом. Оператор маршрута - ООО «Аэроэкспресс» - планирует закупить для него 4 состава.

Электропоезд состоит 6 из вагонов. Наиболее примечательными конструктивными особенностями этого варианта являются прислонно-сдвижные наружные двери с выходом как на высокие, так и на низкие платформы. В головных вагонах электропоезда предусмотрены аппарели для посадки-высадки инвалидов-колясочников, а также места для крепления инвалидного кресла в салоне. Система микроклимата в салонах вагонов позволит круглогодично поддерживать в электропоезде комфортную для пассажиров температуру.

В конструкции электропоезда широко применены светодиоды, которые позволяют добиться более яркого и экономичного освещения в салоне. Внешние осветительные приборы (буферные фонари и сигнальные огни) также выполнены на основе светодиодов. В вагонах электропоезда помимо багажных полок дополнительно предусмотрены стеллажи для багажа. В салонах вагонов установлены телевизоры. Кроме того, в поезде смонтирована система видеонаблюдения.

Напомним, что стоимость проекта по строительству линии составляет 8,1 млрд рублей. Предполагается, что время в пути с учетом остановок на четырех станциях (в том числе в городе Артеме) будет составлять 48 минут. В рамках проекта реконструируются 50,3 км существующих путей и 4 станции, а также прокладывается новый участок длиной 4 км и строится новая станция, примыкающая к аэровокзалу.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Бизнес
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