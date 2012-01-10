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Компании формируют кадровый резерв

10 января 2012, 15:56
В основном он составляется из соискателей, которые не подошли по тем или иным причинам.

Всероссийское исследование, проведенное порталомhh.ru, показало, что кадровый резерв формируют 73% работодателей. В основном он составляется из соискателей, которые не подошли по тем или иным причинам (80%). Напротив, неохотно включаются в кадровый резерв ранее сокращенные (16%) и уволившиеся сотрудники (17%), а также выпускники вузов (17%).

40% работодателей формируют кадровый резерв из кандидатов на все позиции, отдавая предпочтение все-таки специалистам.

Каждый 8-й работодатель никогда не обещает кандидату, что может пригласить его на работу в будущем. Половина работодателей обнадеживает неудачливых соискателей, особенно если им отказано из-за недостаточного опыта (48%).

Лишь каждый 5-й работодатель связывался с кандидатом, который ранее не подошел, если появлялись открытые вакансии.

«Золотой Рог».

#Новости#Кадровый вопрос#Дальний Восток#Бизнес
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