Компании формируют кадровый резерв

Всероссийское исследование, проведенное порталомhh.ru, показало, что кадровый резерв формируют 73% работодателей. В основном он составляется из соискателей, которые не подошли по тем или иным причинам (80%). Напротив, неохотно включаются в кадровый резерв ранее сокращенные (16%) и уволившиеся сотрудники (17%), а также выпускники вузов (17%).
40% работодателей формируют кадровый резерв из кандидатов на все позиции, отдавая предпочтение все-таки специалистам.
Каждый 8-й работодатель никогда не обещает кандидату, что может пригласить его на работу в будущем. Половина работодателей обнадеживает неудачливых соискателей, особенно если им отказано из-за недостаточного опыта (48%).
Лишь каждый 5-й работодатель связывался с кандидатом, который ранее не подошел, если появлялись открытые вакансии.
«Золотой Рог».