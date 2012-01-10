Компании формируют кадровый резерв

Всероссийское исследование, проведенное порталомhh.ru, показало, что кадровый резерв формируют 73% работодателей. В основном он составляется из соискателей, которые не подошли по тем или иным причинам (80%). Напротив, неохотно включаются в кадровый резерв ранее сокращенные (16%) и уволившиеся сотрудники (17%), а также выпускники вузов (17%).