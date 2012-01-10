Мэр Хабаровска Соколов не доволен схемами краевого правительства

Хабаровск закончил 2011 год с весьма оптимистичными экономическими показателями. В частности, оборот организаций всех форм собственности в городе вырос на 13%, составив 329 млрд рублей.
Мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ, выступая с традиционным отчетом перед депутатами городской думы накануне новогодних каникул, в качестве одного из наиболее позитивных итогов отметил значительный рост инвестиций в основной капитал, объем которых увеличился с 96,6 млрд рублей в 2010 году до 135 млрд рублей в 2011 году, что оставляет надежды на усиление конкурентоспособности экономики и продолжение экономического роста в ближайшие годы. Особо отмечен растущий вклад предпринимательского сектора, чья доля в общем экономическом обороте достигла 40%, в налоговых доходах муниципалитета – 30%. Устойчивое положение экономики позволило довести до 34 тыс. рублей среднюю заработную плату, что в реальном выражении на 4% больше, чем в начале минувшего года. Общее движение к улучшению качества жизни привлекло в Хабаровск миграционные потоки: в 2011 году в город приехало больше людей, чем выехало из него. Продолжает расти рождаемость.
Не обошел Александр Соколов и острые вопросы, влияющие на положение дел в муниципалитете. Самым злободневным из них остается процесс выделения земель под строительство, полномочия в котором разделены между администрацией Хабаровска и правительством края. По мнению мэра, такая схема не только значительно затягивает сроки рассмотрения бумаг, но и незаслуженно переводит на городские структуры недовольство участников рынка. Видимо, практика отладки совместных действий с региональными властями, личные усилия губернатора Вячеслава ШПОРТА и мэра Александра Соколова не дают необходимых результатов, так как глава Хабаровска в качестве механизма решения предложил только один вариант: отдать все функции полностью подразделениям краевого правительства или полностью же вернуть эти полномочия в муниципалитет.
Не доволен мэр и предложенной краем схемой управления объектами здравоохранения, которые с 2012 года целиком переходят под контроль краевых властей. Осознав неготовность вступить во владение всей территориальной медициной, боясь повредить отлаженному процессу, правительство региона решило в наступившем году делегировать полномочия в сфере здравоохранения городу, сопроводив их необходимым финансированием. И с этой ситуацией Александр Соколов высказал несогласие, заявив, что лучше было бы полностью забрать это на уровень субъекта, которому и надо заняться прямым управлением новой собственностью, как это сделано на некоторых других территориях РФ. Судя по всему, не нравится хабаровскому мэру деление ответственности, в результате которой самостоятельно управлять процессом не может ни одна из сторон.
По оценке городской администрации, в наступившем 2012 году оборот предприятий Хабаровска достигнет 385 млрд рублей, что составит 117% к уровню 2011-го. Однако легкой жизни горожанам и властям мэр не обещает, высказывая опасения за политическую и экономическую стабильность. По его мнению, сохранение именно политической стабильности в обществе поможет стране и городу спокойно пережить и возможные экономические неприятности.
Надо сказать, что с трудностями власти города столкнулись уже при формировании бюджета на 2012 год. «ЗР» рассказывал о проблемах, возникших при произошедшем в конце 2011 года по вине федерального законодательства перераспределении поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в результате которого город получает в новом году 20% этого сбора, вместо 30%, остававшихся в предыдущие годы. Тогда уже сформированный в первом чтении бюджет Хабаровска серьезно пострадал, потеряв значительную долю доходов. По данным финансового департамента мэрии, потеря 10% НДФЛ равна примерно 1 млрд 489 млн рублей. Частично исправить ситуацию удалось только в последние дни ушедшего года, когда было подписано соглашение с краевым правительством о выделении в 2012 году бюджету города дополнительных 490 млн рублей, что позволяет сохранить расходы на уровне 2011 года, но формирует максимально допустимый по законодательству дефицит в 10% от собственных доходов. В числе наиболее пострадавших расходных статей оказалось капитальное строительство. Бюджет Хабаровска был принят городскими депутатами 27 декабря, что стало самым поздним утверждением документа за все последние годы. Его доходная часть сформирована на уровне 9 млрд 819 млн рублей, в которых собственные доходы муниципалитета – 6 млрд 267 млн рублей. Расходные статьи предполагают 10 млрд 446 млн рублей.
Перед празднованием встречи Нового года подвели итоги экономического развития и власти Комсомольска-на-Амуре. Здесь, по итогам 2011 года ожидается рост объемов промышленного производства в 1,6 раза к 2010 году. В лидерах - машиностроение и металлообработка, выросшие в 2,5 раза. В 1,5 раза выросло производство кокса и нефтепродуктов. Оборот субъектов малого и среднего бизнеса увеличился в 1,2 раза. Объем инвестиций в основной капитал за 11 месяцев 2011 года составил 5,4 млрд рублей. Среднемесячная номинальная заработная плата за январь-октябрь 2011 года сложилась на уровне 22,9 тыс. рублей и выросла с начала года на 5,5 %.
Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».