Мэр Хабаровска Соколов не доволен схемами краевого правительства

Надо сказать, что с трудностями власти города столкнулись уже при формировании бюджета на 2012 год. «ЗР» рассказывал о проблемах, возникших при произошедшем в конце 2011 года по вине федерального законодательства перераспределении поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в результате которого город получает в новом году 20% этого сбора, вместо 30%, остававшихся в предыдущие годы. Тогда уже сформированный в первом чтении бюджет Хабаровска серьезно пострадал, потеряв значительную долю доходов. По данным финансового департамента мэрии, потеря 10% НДФЛ равна примерно 1 млрд 489 млн рублей. Частично исправить ситуацию удалось только в последние дни ушедшего года, когда было подписано соглашение с краевым правительством о выделении в 2012 году бюджету города дополнительных 490 млн рублей, что позволяет сохранить расходы на уровне 2011 года, но формирует максимально допустимый по законодательству дефицит в 10% от собственных доходов. В числе наиболее пострадавших расходных статей оказалось капитальное строительство. Бюджет Хабаровска был принят городскими депутатами 27 декабря, что стало самым поздним утверждением документа за все последние годы. Его доходная часть сформирована на уровне 9 млрд 819 млн рублей, в которых собственные доходы муниципалитета – 6 млрд 267 млн рублей. Расходные статьи предполагают 10 млрд 446 млн рублей.