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На должность главы администрации г. Арсеньева претендуют уже три соискателя

10 января 2012, 16:56
Пока не заявлял о своем участии в избирательной кампании нынешний глава Арсеньевского ГО Николай ЕРМИШКИН, но наблюдатели полагают, что он войдет в число участников предвыборного марафона.
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Выборы

ВЛАДИВОСТОК, 10 января, ZRPRESS. В Приморском крае уже три потенциальных кандидата уведомили арсеньевскую территориальную избирательную комиссию о своем выдвижении на должность главы администрации Арсеньева.

Все - самовыдвиженцы и беспартийные - в настоящее время ведут сбор подписей для регистрации в качестве кандидатов. Как уточнили в теризбиркоме, каждому претенденту надо набрать как минимум 487 подписей избирателей, максимум – 536.

Из кандидатов наиболее знакомая арсеньевцам фигура – Александр МАМРАК, бывший начальник ГОВД г. Арсеньева, ныне – зам. начальника полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по Приморскому краю. Ему – 58 лет.

Другие соискатели – 34-летний Евгений ОСАДЧЕНКО – гендиректор ООО «Институт экологической безопасности», а также 42-летний Александр БИРЮКОВ – региональный представитель ООО «Эксперт».

Пока не заявлял о своем участии в избирательной кампании нынешний глава АГО Николай ЕРМИШКИН, но наблюдатели полагают, что он войдет в число участников предвыборного марафона. Напомним, выборы главы АГО назначены на 4 марта этого года.

Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог" - ZRPRESS.Ru.

#Новости#Выборы#Приморье#Политика
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