На «Глухом» дело глухо?

Повторное лицензирование месторождения «Глухое» предполагалось в 2005 году. Тогда в начале года были ожидания, что на «Глухое» придет не какая-то малоизвестная компания, а один из лидеров золотодобывающей отрасли - канадская Barrik Gold. Впрочем, были и сомнения, что «Глухое» - недостаточно крупный для такой компании объект, дело в том, что утвержденные запасы золота на тот момент оценивались всего в 27 тонн, остальное золото находилось в категории прогнозных ресурсов, а эта оценка требовала подтверждения. Была надежда на результаты геологоразведочных работ, которые могли бы существенно увеличить запасы золота. Рощинская геологическая экспедиция уже начинала готовить для Barrik проект поисковых работ, но канадская компания в итоге не пошла на риск. «Глухое» на долгие годы задержалось в нераспределенном фонде недр, до тех пор пока Приморнедрам не удалось убедить вышестоящую инстанцию - Роснедра - выделить средства из федерального бюджета на доразведку «Глухого». Стремительно растущая компания