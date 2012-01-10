На «Глухом» дело глухо?

В декабре прошлого года Управление по недропользованию по Приморскому краю (Приморнедра) провело один из самых значимых аукционов. На продажу выставлялось месторождение коренного золота «Глухое». Победителем стало ЗАО «Приморзолото». Спустя 12 лет
История этого, вероятно, в будущем уникального месторождения оказалась непростой. 12 лет назад оно уже было лицензировано, но спустя три с небольшим года первый владелец лишился лицензии. С тех пор «Глухое» находилось в государственном фонде недр в ожидании своего часа, и вот, кажется, он настал.
Месторождение рудного золота «Глухое» расположено в Красноармейском районе Приморского края. По мнению специалистов, оно относится к сложному типу месторождений, интенсивно разрабатываемых в мире последние годы. Это так называемый черносланцевый тип золотосульфидных месторождений, где содержание золота традиционно ниже, чем в золотокварцевых. Рентабельность отработки бедных руд обеспечивается большими объемами добычи. Золотосульфидные месторождения имеют рудные тела большой мощности и протяженности, что позволяет отрабатывать их открытым способом.
Примером подобного типа месторождений в России является знаменитый «Сухой лог» в Иркутской области. Современные технологии позволяют извлекать золото из руды с содержанием всего 1,5-2 грамм на тонну, но разработка таких месторождений целесообразна при условии, что ресурсы драгметалла составляют как минимум 80-100 тонн. Предварительные исследования показывают, что «Глухое» может соответствовать этим параметрам. «Невада Манхеттен» не состоялась
Впервые лицензию на «Глухое» в ноябре 1999 года получила американская инвестиционная компания с русским капиталом - «Невада Манхэттен». Кстати, в числе ее учредителей числился бывший генеральный директор бывшей оловодобывающей компании «Хрустальненский ГОК».
Как сообщали тогда в администрации Приморского края, на окончательную оценку месторождения требовалось не менее полутора лет. Предполагалось, что все затраты на ГРР возьмет на себя инвестор. Власти Красноармейского района поставили «Неваде Манхэттен» ряд условий, в частности, что подряд на проведение геологоразведочных работ на «Глухом» компания отдаст местной экспедиции «Таежная». Кроме того, золотодобывающая компания должна зарегистрироваться на территории Красноармейского района, чтобы обеспечить местный и краевой бюджет дополнительными налогами и сборами, а также, согласно специальной программе, построить в селе Мельничном, расположенном недалеко от месторождения, мини-ГЭС мощностью 1,5 мегаВатт и жилье.
Все выставленные властями края условия были приняты американской компанией. По данным лицензионного соглашения, первая партия золота с «Глухого» должна быть добыта спустя всего три года. Инвестор заверил, что на предприятии будут применяться канадские технологии разработки рудного золота.
Как впоследствии выяснилось, собственники «Невада Манхэттен» не планировали никаких инвестиций в «Глухое». Работы на месторождении практически не начинались. Это заставило Управление природных ресурсов по Приморскому краю инициировать изъятие лицензии, однако сделать это было непросто - компании не оказалось по представленному адресу, в результате вопрос затянулся до 2003 года. Как потом наблюдатели комментировали такое развитие событий, учредители «Невада Манхеттен» с самого начала рассматривали для себя именно такой сценарий. Лицензия на золоторудное месторождение собственникам компании была необходима для роста стоимости своих активов.
Повторное лицензирование месторождения «Глухое» предполагалось в 2005 году. Тогда в начале года были ожидания, что на «Глухое» придет не какая-то малоизвестная компания, а один из лидеров золотодобывающей отрасли - канадская Barrik Gold. Впрочем, были и сомнения, что «Глухое» - недостаточно крупный для такой компании объект, дело в том, что утвержденные запасы золота на тот момент оценивались всего в 27 тонн, остальное золото находилось в категории прогнозных ресурсов, а эта оценка требовала подтверждения. Была надежда на результаты геологоразведочных работ, которые могли бы существенно увеличить запасы золота. Рощинская геологическая экспедиция уже начинала готовить для Barrik проект поисковых работ, но канадская компания в итоге не пошла на риск. «Глухое» на долгие годы задержалось в нераспределенном фонде недр, до тех пор пока Приморнедрам не удалось убедить вышестоящую инстанцию - Роснедра - выделить средства из федерального бюджета на доразведку «Глухого». Стремительно растущая компания
ЗАО «Приморзолото» было зарегистрировано в начале 2010 года и уже в феврале начало сотрудничать с ООО «Малиновская золоторудная компания» по составлению проектно-сметной документации на проведение геологоразведочных работ на Малиновском месторождении в Дальнереченском районе и оказание других услуг. Немногим позже, а точнее, в мае 2011 года «Малиновское» переходит в собственность ЗАО «Приморзолото». «Русская горнорудная компания» (РГРК), которой принадлежала 100%-ная доля в «Малиновской золоторудной компании», продает этот золоторудный объект. В июне 2010 года «Приморзолото» приобретает сразу две лицензии в Приморском крае - на золотосеребряное рудопроявление «Милоградовское» в Ольгинском районе и золотомедный участок «Конторский» в Дальнереченском. В августе 2011 года компания побеждает в аукционе на участок рудного золота «Намовский» там же в Дальнереченском районе, расположенный в обрамлении Малиновского участка.
Таким образом, всего за два года ЗАО «Приморзолото» обзавелось солидным портфелем месторождений, в котором завершающим аккордом стало «Глухое». Цена, которую придется заплатить победителю последнего аукциона, составит 24,2 млн рублей. Безусловно, лицензия выдана на условиях коммерческого риска. Понимая проблемы, связанные с освоением данного месторождения, Приморнедра изменили лицензионные условия. После регистрации лицензии в Роснедрах компании будет предоставлено 10,5 лет на геологическое изучение и разведку месторождения. Не позднее этого срока «Приморзолото» обязано начать добычу золота.
А теперь подведем некоторые итоги. Согласно лицензионным условиям первое золото ЗАО «Приморзолото» должно получить не позднее января 2018 года на Конторском участке, в июле 2019 года - на Милоградовском рудопроявлении и в 2023 году - на месторождении «Глухое» и участке «Намовский». Т. е. в течение ближайших 6 лет компания должна нести существенные затраты без 100%-ной гарантии возврата инвестиций. Но будет ли она это делать? Есть предположение, что за «Приморзолотом» стоит солидный капитал, по некоторым оценкам, - московский, который может себе позволить подобный риск, но пока компания тратилась только на приобретение лицензий и лишь небольшие затраты понесла на ГРР на Малиновском участке. В рамках других лицензий пишутся проекты работ.
Пока компания не допустила нарушений и укладывается в лицензионные условия, но идет на пределе сроков. Некоторые наблюдатели не исключают, что учредители «Приморзолота» аккумулировали активы для дальнейшей перепродажи компании, и «Глухое» здесь играет существенную роль. С лицензией на «Глухое» объекты недропользования компании потянут суммарно на 200 тонн золота. Даже несмотря на прогнозную оценку этих активов, цифра, согласитесь, впечатляющая, и компания может стоить дорого.
Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».