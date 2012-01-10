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Приемных родителей Хабаровского края поддержат материально

10 января 2012, 18:33
Размер вознаграждения приемным родителям за воспитание детей в Хабаровском крае увеличится в три раза.

Размер вознаграждения приемным родителям за воспитание детей в Хабаровском крае увеличился в три раза. Постановление об этом подписал губернатор края Вячеслав ШПОРТ, сообщает пресс-служба правительства края.

С 1 января размер вознаграждения, выплачиваемого приемным родителям, составляет 9673 рубля вместе 3500, которые выплачивались ранее. Кроме того, с 1 января 2012 года на 38% увеличена и сумма ежемесячных выплат на содержание детей-сирот, находящихся под опекой (в том числе в приемных семьях). Она составляет 7210 рублей без учета районных коэффициентов. До этого размер пособия составлял 5000 рублей в месяц. Вознаграждения приемным родителям за воспитание детей и пособия на их содержание выплачиваются на каждого ребенка. При этом приемные родители получают обе эти выплаты, а опекуны – только средства на содержание детей.

«Золотой Рог».

#Новости#Хабаровск#Общество
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