Приемных родителей Хабаровского края поддержат материально

С 1 января размер вознаграждения, выплачиваемого приемным родителям, составляет 9673 рубля вместе 3500, которые выплачивались ранее. Кроме того, с 1 января 2012 года на 38% увеличена и сумма ежемесячных выплат на содержание детей-сирот, находящихся под опекой (в том числе в приемных семьях). Она составляет 7210 рублей без учета районных коэффициентов. До этого размер пособия составлял 5000 рублей в месяц. Вознаграждения приемным родителям за воспитание детей и пособия на их содержание выплачиваются на каждого ребенка. При этом приемные родители получают обе эти выплаты, а опекуны – только средства на содержание детей.