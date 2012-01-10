Приморские чиновники покидают свои посты

- Я думаю, отставки в какой-то мере связаны с недовольством самого губернатора Приморья в связи с положением дел в крае, - считает политолог Петр ХАНАС, полагая, что более масштабных кадровых изменений в ближайшие месяцы ждать не стоит. - До выборов президента и формирования кабинета министров они (отставки. - Прим. ред.) маловероятны. Слишком серьезные задачи стоят перед Сергеем ДАРЬКИНЫМ и Приморьем в целом в свете предстоящего саммита АТЭС.