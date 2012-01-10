zr.media
ГлавноеВсе новости

Приморские чиновники покидают свои посты

10 января 2012, 19:41
Главы сразу двух ключевых департаментов Приморья покинули свои посты.

Главы сразу двух ключевых департаментов Приморья покинули свои посты. Владимир ТЮТЮКИН и Александр КОВАЛЬ уволились по собственному желанию, сообщил корр. PrimaMedia информированный источник в администрации края.

Свой пост покинул директор департамента имущественных отношений Владимир Тютюкин, который ранее был заместителем директора правового департамента администрации Приморья. Также должности лишился директор департамента земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края Александр Коваль.

- Я думаю, отставки в какой-то мере связаны с недовольством самого губернатора Приморья в связи с положением дел в крае, - считает политолог Петр ХАНАС, полагая, что более масштабных кадровых изменений в ближайшие месяцы ждать не стоит. - До выборов президента и формирования кабинета министров они (отставки. - Прим. ред.) маловероятны. Слишком серьезные задачи стоят перед Сергеем ДАРЬКИНЫМ и Приморьем в целом в свете предстоящего саммита АТЭС.

«Золотой Рог».

#Новости#Кадровый вопрос#Приморье#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56