Приморцам обещано 1 млн 300 тыс. квадратных метров жилья эконом-класса

Финансирование из краевого бюджета будет направлено на предоставление субсидий муниципальным образованиям края на строительство социальной инфраструктуры (детских садов, школ, поликлиник), автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки, а также на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой.