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Работодатели тратят на переобучение до 500 млрд руб. в год

10 января 2012, 14:10
Примерно столько же составляет государственный бюджет профессионального образования.

Российские работодатели на переобучение новых сотрудников тратят до 500 млрд рублей в год, примерно столько же составляет государственный бюджет профессионального образования, считает ректор Высшей школы экономики (НИУ-ВШЭ) Ярослав КУЗЬМИНОВ.

«Российские работодатели затрачивают на первичное обучение того, кто к ним приходит, порядка 500 млрд рублей в год – это 100% от государственного бюджета профессионального образования и 85–90% от всего бюджета, который приходит в профобразование», – отметил ректор. Он добавил, что, по мнению работодателей, сегодня три четверти сотрудников нуждаются в переобучении, а в 80–90-х годах в переобучении нуждались всего лишь 30–40% работников, сообщает РИА «Новости».

«Золотой Рог».

#Новости#Кадровый вопрос#Дальний Восток#Бизнес
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