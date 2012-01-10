С вступлением в ВТО юристам прибавится работы

Вступление в ВТО требует больших усилий в сфере защиты интеллектуальной собственности. Для этого создаются суды по интеллектуальным правам в системе арбитражных судов. Раньше эти споры рассматривались в рамках Федеральной службы по интеллектуальной собственности, сейчас полномочия передаются специальному суду. Создаваться они будут только с 2013 года. Такой суд будет разрешать все споры за исключением споров об авторском праве. Причем этот суд будет рассматривать споры всех категорий правообладателей. Ряд обязательств накладывает и вступление в Таможенный союз. Уже принято достаточно большое количество решений по изменяющимся размерам пошлин. Кроме этого, в рамках Таможенного союза будет применяться много технических регламентов. Сфера технического регулирования очень спорная, и чтобы эта сфера работала, должно быть принято более 600 техрегламентов. Сейчас их существует не более 100.