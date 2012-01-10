«СИМЕНС ФИНАНС»: Мы развиваемся вместе с бизнесом наших клиентов уже 12 лет

- «Сименс Финанс» продолжает работать с теми же целевыми клиентами, с которыми мы работаем уже 12 лет. Это в основном предприятия малого и среднего бизнеса. С этой точки зрения, кстати, мы мало чем отличаемся от своих коллег - компаний SFS в других развивающихся странах, например, Польше, Турции, Индии или Китае. По большому счету, требования к клиентам также не поменяются. В компании накоплен богатый опыт, с одной стороны, по адекватному подходу к оценке рисков, связанных с финансированием лизинговых сделок, а с другой - по наиболее гибкому подходу к клиентам и содействию в обновлении парка техники и оборудования наших лизингополучателей. Такой взвешенный подход и заинтересовал «Сименс», в то время когда наш новый акционер только присматривался к российскому рынку лизинга. Поэтому менять что-то кардинально в требованиях к клиентам нет необходимости.