Студенты ДВФУ становятся практикующими аудиторами

Многие студенты ДВФУ еще до окончания университета находят применение полученным знаниям и компетенциям, получая приглашение на работу от весьма известных компаний. 10 студентам Школы экономики и менеджмента, которые прошли сложнейшие собеседования и профессиональные отборы, предложили стать сотрудниками всемирно известной компании PricewaterhouseCoopers в Москве.