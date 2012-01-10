Студенты ДВФУ становятся практикующими аудиторами

Многие студенты ДВФУ еще до окончания университета находят применение полученным знаниям и компетенциям, получая приглашение на работу от весьма известных компаний. 10 студентам Школы экономики и менеджмента, которые прошли сложнейшие собеседования и профессиональные отборы, предложили стать сотрудниками всемирно известной компании PricewaterhouseCoopers в Москве.
В конкурсе участвовали 88 студентов Дальневосточного федерального университета. 16 участников были приглашены на собеседование - и 10 успешно его прошли. Еще двум предложили должности консультантов-аудиторов в филиале компании PricewaterhouseCoopers в Екатеринбурге.
Московский партнер компании PricewaterhouseCoopers Максим МАЦИБОРКО отмечает, что компания высоко ценит отличную подготовку студентов ДВФУ и предлагает продолжать взаимовыгодное сотрудничество по трудоустройству выпускников университета в последующие годы.
«Золотой Рог».