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Студенты ДВФУ становятся практикующими аудиторами

10 января 2012, 14:29
Им предложили стать сотрудниками всемирно известной компании PricewaterhouseCoopers в Москве.

Многие студенты ДВФУ еще до окончания университета находят применение полученным знаниям и компетенциям, получая приглашение на работу от весьма известных компаний. 10 студентам Школы экономики и менеджмента, которые прошли сложнейшие собеседования и профессиональные отборы, предложили стать сотрудниками всемирно известной компании PricewaterhouseCoopers в Москве.

В конкурсе участвовали 88 студентов Дальневосточного федерального университета. 16 участников были приглашены на собеседование - и 10 успешно его прошли. Еще двум предложили должности консультантов-аудиторов в филиале компании PricewaterhouseCoopers в Екатеринбурге.

Московский партнер компании PricewaterhouseCoopers Максим МАЦИБОРКО отмечает, что компания высоко ценит отличную подготовку студентов ДВФУ и предлагает продолжать взаимовыгодное сотрудничество по трудоустройству выпускников университета в последующие годы.

«Золотой Рог».

#Новости#Наука и образование#Владивосток#Бизнес
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