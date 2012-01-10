Существенных сдвигов в экономике от вступления в ВТО ожидать не стоит

- История вступления России в ВТО очень долгосрочная, разговоры о присоединении к Всемирной торговой организации идут не один десяток лет. За эти годы накопилась большая аналитика по этому вопросу. По оценкам, которые давались в 2002 году, при вступлении России в ВТО в Приморье больше всего пострадают такие отрасли, как пищевая, рыбоперерабатывающая, текстильная, сельское хозяйство. В этих секторах планировался спад на 10%. За последние 13 лет был сделан ряд уступок, поэтому глобальные изменения в экономике и социальной сфере вряд ли произойдут.