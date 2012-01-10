Центр Владивостока пытаются загнать на Орлиную сопку

В самый канун Нового года в администрации Владивостока на очередном заседании градосовета рассматривался «Проект планировки территории в районе Некрасовского переулка, 17 во Владивостоке». На самом деле эта работа охватила территорию площадью около 90,5 га и включила в себя верхнюю часть Орлиной сопки в границах улиц Гоголя, Суханова, Уборевича и проспектов - Партизанского и «Красного Знамени». А заказала ее проектировщику - ООО «ВладНИИ» - компания ЗАО «Орлиное гнездо».
Хотя эта территория и находится в центре города, но до сих пор имеет высокий потенциал для своего развития. Притом что это развитие ограничено рядом факторов, существенно влияющих на себестоимость строительства, а в дальнейшем и на эксплуатацию новых зданий и сооружений. Незастроенными здесь остались только самые крутые склоны и санитарно-охранная зона вокруг макушки сопки, на которой стоит телевышка и несколько обслуживающих зданий. В какой-то степени в связи с появлением такого объемного сооружения, как мост через бухту Золотой Рог, возникла необходимость придать сопке более внушительный вид.
К настоящему времени в этом «пятне» исторически сложилась многофункциональная застройка, в которой наряду с жилыми домами 27-го микрорайона присутствуют комплексы вузов ДВФУ и ВГУЭС, ТГРК, Инструментальный завод, наркодиспансер, краевой центр материнства и детства, СИЗО временного содержания, офисные здания и пр.
В жилых зданиях на этой территории проживает около 6 тысяч человек. Но, как считают авторы проекта, может проживать и 10-15-20 тысяч, а на смену ветхому жилью, которого здесь еще достаточно много, может прийти новое, в т. ч. несколько крупных жилых комплексов, новая школа, детские сады. При этом соразмерно может развиваться и нежилая застройка. На месте кооперативных гаражей желательно построить современные многоуровневые автостоянки. Помимо внешнего кольца улиц внутри этой территории, хотя и не без трудностей, могут быть окончательно завершены еще два «кольца» с выездом на видовую площадку в районе телевышки.
Проектом планировки на этой территории предложено построить несколько новых крупных многофункциональных центров площадью по 50-100 тыс. кв. метров каждый. При этом один из них может быть башенного типа вместо металлической телевышки, которая практически «чисто декоративно» венчает сопку сегодня. Остальные – один на месте СИЗО, другой там, где сейчас находится учебный комплекс ДВФУ, переселяемый на о. Русский, третий над ул. Нерчинской со стороны Гоголя, и в таком же ключе рассматривается комплекс ВГУЭС. На месте Инструментального завода предлагается торговый центр, рядом с наркодиспансером (медцентром) – детский центр, то есть школа и детсады. В качестве общественного транспорта предлагается построить монорельсовую дорогу. Хотя трудно поверить, что она здесь окажется окупаема.
Что касается нового жилья, то рядом с уже имеющимися двумя комплексами «Орлиное гнездо» могут быть построены еще три. Верхняя часть сопки должна сохраняться в качестве рекреационной территории.
В целом работа дала богатую пищу для размышлений членам градосовета и возможность высказать интересные замечания и идеи.
Например, вузовский комплекс в районе фуникулера предлагалось передать ВГУЭС, которому где-то надо продолжать развиваться. Были и радикальные предложения заменить этот портящий вид комплекс чем-то новым, способным украсить «лобное место города».
Высказывались мнения, что при развитии всей территории надо обязательно сделать хорошие пешеходные связи, которые частично могут быть по типу переходов в кампусе ВГУЭС – закрытого типа - плюс оснащены эскалаторами, травалаторами и пр. Это важно потому, что часть жилого района в верхних отметках остается без обслуживания общественным транспортом.
Серьезное внимание придется уделить вертикальной планировке, укреплению склонов.
Наиболее ценны были предложения по постепенному выводу отслужившего здесь свой срок жилья с тем, чтобы впредь его уже не строить, а всю освобождающуюся территорию развивать исключительно под общественные функции, в том числе туристско-рекреационные, под офисное строительство и пр. Сегодня под эти цели используется всего около 20% рассматриваемой территории.
Довольно большая часть сопки для проживания сегодня неуютна, слишком ветрена и труднодоступна, хотя, пожалуй, всегда можно найти «экстремалов», которые желали бы забраться повыше. Но под рост населения здесь вряд ли удастся создать полноценную социалку. Те же школа и садики на предлагаемом авторами проекта месте не проходят по современному зонированию территории.
Кстати, представитель от заказчика Николай КОЧЕТКОВ отметил, что опыт строительства первого ЖК «Орлиное гнездо» подталкивает к тому, что в развитии этой территории для новых зданий требуется «зона интеграции». Так, за прошлый год в этом жилом комплексе родилось 20 детей, и встал вопрос о том, чтобы нижний этаж здания попробовать использовать под детский сад. То есть для следующих таких новостроев «детский вопрос» надо прорабатывать заранее.
В целом члены градосовета высоко оценили проект. Глава администрации Игорь ПУШКАРЕВ отметил, что «замечания надо будет учесть», «работа замечательная» и мы будем максимально содействовать» ее продолжению.
Кстати, в ходе обсуждения промелькнула мысль, что в целом в развитии Владивостока мы продолжаем «покорять» горы, в то время как многие зарубежные города в своем развитии стараются «горы обойти» и вести новое строительство в основном на ровных низких участках. В нашем случае дополнительная нагрузка на гору, будь то жилье или новый нежилищный фонд, обязательно потребует «вознесения» на эту высоту горячей и холодной воды, отвод бытовой канализации, серьезное решение по ливневке. При этом риски образования в зимнюю стужу непроходимых «ледников» серьезно увеличиваются.
На суд минувшего градосовета был вынесен и более «земной» проект кафе на 50 посадочных мест по ул. Суханова, 32б, выполненный ООО Архитектурно-планировочная компания «Идеальный город» по заказу ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».
Площадь небольшого кафе должна составить всего 668 кв. метров. Объект предполагается построить на маленьком «пятачке» в пять соток по соседству с фуникулером. При этом «Идеальным городом» была выбрана его морская стилизация. Внешне двухэтажное сооружение в чем-то похожее на приоткрытую раковину морского гребешка, нанизанного на «пилонную V-образную вилку» плюс «вантовая декорация».
Удачная для обрывистого берега конструкция здания, по мнению членов градосовета, все-таки здесь недостаточно уместна. Проект несет в себе диссонанс с прилегающей исторической частью городской застройки, бросает вызов ставшему здесь доминирующим объектом – фуникулеру, который тоже уже можно причислять к памятникам архитектуры.
Выяснилось, что очень трудно организовать подъезд к будущему кафе и рядом с ним может быть организовано всего лишь 12 стояночных мест. К имеющемуся под строительство «пятачку» надо добавить участок, как минимум, еще такой же по площади. Серьезная претензия была высказана и по виду с дороги на бухту Золотой Рог, который этот объект может немного заслонить.
Принципиально, как выяснилось, кафе на этом месте быть может, но над его идеей еще надо поработать.
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».