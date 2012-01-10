Центр Владивостока пытаются загнать на Орлиную сопку

Проектом планировки на этой территории предложено построить несколько новых крупных многофункциональных центров площадью по 50-100 тыс. кв. метров каждый. При этом один из них может быть башенного типа вместо металлической телевышки, которая практически «чисто декоративно» венчает сопку сегодня. Остальные – один на месте СИЗО, другой там, где сейчас находится учебный комплекс ДВФУ, переселяемый на о. Русский, третий над ул. Нерчинской со стороны Гоголя, и в таком же ключе рассматривается комплекс ВГУЭС. На месте Инструментального завода предлагается торговый центр, рядом с наркодиспансером (медцентром) – детский центр, то есть школа и детсады. В качестве общественного транспорта предлагается построить монорельсовую дорогу. Хотя трудно поверить, что она здесь окажется окупаема.