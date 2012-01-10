У СПГ во Владивостоке реальные перспективы

Японская газета Yomiuri, ссылаясь на собственные источники в правительственных кругах Японии, утверждает, что уже в январе, после 20-го, будет подписан договор между Россией и Японией о строительстве завода сжижения газа (СПГ) во Владивостоке.
Газета утверждает, что ей известны и технические параметры СПГ, по крайней мере, мощность его ожидается в 10 млн тонн сжиженного газа, что составляет 14% японской потребности в голубом топливе. Реализация проекта обойдется в $13 млрд, срок запуска - 2020 год.
Как ожидается, источником сырья станет один из проектов, «Сахалин-1», в котором уже участвуют японские компании, или «Сахалин-3», где участие японцев только обсуждается. 20 января делегация «Газпрома» посетит Японию для ознакомления с подготовленной японской стороной документацией, после одобрения, обе стороны проведут переговоры о согласовании цены на газ и общего бюджета на строительство.
Напомним, что после аварии на АЭС «Фукусима» и планируемого закрытия реакторов по всей стране для Токио очень актуальны проблемы снабжения газом, который пока приходится доставлять с Ближнего Востока, пишет imperiya.by.
«Золотой Рог».