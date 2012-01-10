У СПГ во Владивостоке реальные перспективы

Как ожидается, источником сырья станет один из проектов, «Сахалин-1», в котором уже участвуют японские компании, или «Сахалин-3», где участие японцев только обсуждается. 20 января делегация «Газпрома» посетит Японию для ознакомления с подготовленной японской стороной документацией, после одобрения, обе стороны проведут переговоры о согласовании цены на газ и общего бюджета на строительство.