Управление лесным хозяйством Приморского края "нарубило дров" в Чугуевском районе

С указанными выводами суда первой инстанции не согласился Пятый арбитражный апелляционный суд, который признал обоснованным протест природоохранного прокурора по тем основаниям, что проектом освоения лесов, подготовленным ООО «Чугуевский леспромхоз», незаконно увеличен среднегодовой объем пользования по всем видам рубок в нарушение существенных условий договора аренды лесного участка. При таких обстоятельствах у управления лесным хозяйством края отсутствовали правовые основания для издания приказа, которым было признано положительным и утверждено заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов.