Управление лесным хозяйством Приморского края "нарубило дров" в Чугуевском районе

ВЛАДИВОСТОК, 10 января, ZRPRESS. Приморской межрайонной природоохранной прокуратурой пресечена попытка необоснованного увеличения объемов заготовки древесины в Чугуевском районе Приморского края.
В связи с высоким общественным резонансом, вызванным широкомасштабной заготовкой древесины на территории Чугуевского района Приморского края, Приморской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в деятельности органов государственного лесного контроля.
Установлено, что управлением лесным хозяйством Приморского края нарушены требования лесного законодательства при проведении государственной экспертизы проекта освоения лесов лесного участка, переданного в аренду ООО «Чугуевский леспромхоз».
Как выяснилось в ходе проверки, проект освоения лесов предусматривал существенное увеличение ежегодного объема по отношению к объему, установленному договором аренды.
В связи с данными обстоятельствами природоохранным прокурором принесен протест на незаконный приказ управления лесным хозяйством Приморского края «Об утверждении заключения экспертной комиссии по государственной экспертизе проектов освоения лесов на проект освоения лесов по лесному участку Березовского и Чугуевского участковых лесничеств Чугуевского лесничества, переданного в аренду ООО «Чугуевский леспромхоз» для заготовки древесины».
Во исполнение протеста прокурора указанный приказ управления лесным хозяйством края был отменен. Между тем, арбитражный суд Приморского края признал незаконным отмену (по протесту прокурора) положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов.
С указанными выводами суда первой инстанции не согласился Пятый арбитражный апелляционный суд, который признал обоснованным протест природоохранного прокурора по тем основаниям, что проектом освоения лесов, подготовленным ООО «Чугуевский леспромхоз», незаконно увеличен среднегодовой объем пользования по всем видам рубок в нарушение существенных условий договора аренды лесного участка. При таких обстоятельствах у управления лесным хозяйством края отсутствовали правовые основания для издания приказа, которым было признано положительным и утверждено заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов.
Кроме этого, в рамках проверки соблюдения лесного законодательства на территории Чугуевского района природоохранной прокуратурой организована выездная проверка, в ходе которой установлены многочисленные нарушения в указанной сфере. В настоящее время по трем фактам незаконной рубки лесных насаждений материалы проверки переданы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, сообщает Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.