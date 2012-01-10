В Приморье сложно найти штабы кандидатов в президенты

Известно, что на федеральном уровне штаб по поддержке на выборах Владимира Путина возглавил режиссер Станислав ГОВОРУХИН. Он должен быть создан на базе Народного фронта. Известно, что молодежные движения «Местные», «Россия Молодая», «Новые люди» и «Группировка перемен» намерены создать единый штаб в поддержку на выборах главы государства кандидатуры Владимира Путина. В Приморье пока нет ни «штаба Говорухина» краевого масштаба, ни отделения штаба молодежных движений. Пресс-секретарь приморского отделения «ЕР» Татьяна КОСТЫРКА полагает, что эта работа будет возложена на постоянно действующий региональный избирательный штаб. На сайте регионального отделения партии «Единая Россия» о штабах нет никакой информации. Есть, правда, текст предвыборной программы партии с призывом «поддержать нашего кандидата», но имя кандидата на момент публикации не названо. 10 января, однако, его имя стала известно.