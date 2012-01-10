В Приморском крае предвыборный ветер надул паруса

ВЛАДИВОСТОК, 10 января, ZRPRESS. Из неофициальных, но надежных источников, ZRPRESS стало известно имя человека, который дал принципиальное согласие возглавить в Приморском крае штаб поддержки Владимира ПУТИНА на выборах Президента РФ.
Официально штаб еще не организован, но, как планируется, возглавит его вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта, президент Приморской федерации парусного спорта, командор яхт-клуба «Семь футов», мастер спорта и яхтенный капитан Михаил ЕРМАКОВ. Иными словами, в Приморье Владимира Путина поддержат на всех парусах?