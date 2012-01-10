В Приморском крае предвыборный ветер надул паруса

Официально штаб еще не организован, но, как планируется, возглавит его вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта, президент Приморской федерации парусного спорта, командор яхт-клуба «Семь футов», мастер спорта и яхтенный капитан Михаил ЕРМАКОВ. Иными словами, в Приморье Владимира Путина поддержат на всех парусах?