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В Приморском крае предвыборный ветер надул паруса

10 января 2012, 16:45
Стало известно имя человека, который дал принципиальное согласие возглавить в Приморском крае штаб поддержки Владимира ПУТИНА на выборах Президента РФ.
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Выборы

ВЛАДИВОСТОК, 10 января, ZRPRESS. Из неофициальных, но надежных источников, ZRPRESS стало известно имя человека, который дал принципиальное согласие возглавить в Приморском крае штаб поддержки Владимира ПУТИНА на выборах Президента РФ.

Официально штаб еще не организован, но, как планируется, возглавит его вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта, президент Приморской федерации парусного спорта, командор яхт-клуба «Семь футов», мастер спорта и яхтенный капитан Михаил ЕРМАКОВ. Иными словами, в Приморье Владимира Путина поддержат на всех парусах?

#Новости#Выборы#Приморье#Политика
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