ВГУЭС получил сертификат на программу EBC*L

Напомним, European Business Competence* Licence (EBC*L) – европейский сертификат, подтверждающий компетенцию, знания и навыки работы в бизнес-среде. Это первый международный сертификат для нефинансовых менеджеров. Впервые созданный в Европе в 2002 году, на сегодняшний день EBC*L признан и известен в 30 странах мира, обучение и сдача экзамена на получение сертификата осуществляются на 24 языках. С 2008 года EBC*L доступен для обучения и сдачи экзамена на территории России на русском языке. У приморских менеджеров возможность получить такой сертификат, не выезжая в центральные города России, впервые появилась в 2010 году – первооткрывателем программы на Дальнем Востоке стал Центр развития профессиональных компетенций «Карьера-Форум».