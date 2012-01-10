Виктор Горчаков: На ВТО могут быть «обижены» банкиры

Первые попытки «заглянуть» всей Россией в ВТО делались еще в 1993 году вице-премьером Анатолием ЧУБАЙСОМ. Одно из препятствий, который стояло с тех пор и преодолено вот только что, – приведение в соответствие нормативной базы РФ документам ВТО. И, по мнению Виктора Горчакова, главная проблема РФ в том, что почти никто, включая юристов, не знает документов ВТО. Они представляют собой большой набор скучных юридических англоязычных сводов законов и правил. ДВФУ еще в качестве госуниверситета делал попытки организовать ликбез в это сфере, но на поток дело так и не поставлено.