Виктор Горчаков: На ВТО могут быть «обижены» банкиры

В декабре 2011 года глава Минэкономразвития РФ Эльвира НАБИУЛЛИНА и гендиректор Всемирной торговой организации Паскаль ЛАМИ поставили наконец подписи под протоколом о присоединении России к ВТО. Теперь в течение 220 дней Россия должна ратифицировать документы о присоединении, после чего через 30 дней она станет полноправным членом организации. Пока в нее входят 153 страны.
По мнению депутата ЗС ПК Виктора ГОРЧАКОВА, процесс ратификации в Госдуме простым не будет, прежде всего потому, что участие в организации предполагает в некоторой степени потерю страной экономического суверенитета, что, возможно, фракция КПРФ будет активно использовать.
Первые попытки «заглянуть» всей Россией в ВТО делались еще в 1993 году вице-премьером Анатолием ЧУБАЙСОМ. Одно из препятствий, который стояло с тех пор и преодолено вот только что, – приведение в соответствие нормативной базы РФ документам ВТО. И, по мнению Виктора Горчакова, главная проблема РФ в том, что почти никто, включая юристов, не знает документов ВТО. Они представляют собой большой набор скучных юридических англоязычных сводов законов и правил. ДВФУ еще в качестве госуниверситета делал попытки организовать ликбез в это сфере, но на поток дело так и не поставлено.
Досье «ЗР»
Делать попытки вступить в ГТТ (ранее ВТО называлось Генеральное соглашение по тарифам и торговле) начал еще СССР по поручению генсека Юрия АНДРОПОВА. Все затихло с ранней смертью генсека. Вторым руководителем – инициатором вступления страны в международную организацию был генеральный секретарь КПСС Михаил ГОРБАЧЕВ. Тогда вопрос был спущен на тормозах в связи с большими внутриполитическими и внутриэкономическими проблемами РФ. Первый президент России Борис ЕЛЬЦИН в 1993 году подписал послание в штаб-квартиру ГТТ, и начался медленный процесс переговоров о вступлении России в ВТО. Решения о деятельности организации обсуждаются и принимаются в результате переговорных раутов. Решение о переименовании ГТТ в ВТО было принято в 1994 году на Уругвайском рауте.
- Ожидать, что вступление РФ в ВТО принципиально и однозначно принесет благо, нет оснований, - считает Виктор Горчаков. – Вторая проблема, которая, как представляется, будет использована коммунистами при торпедировании ратификации, – это сельское хозяйство. Спор возник о масштабах господдержки этой отрасли. Россия заявляла первые цифры в размере $14 млрд ежегодных вливаний в сельское хозяйство, что было встречено в штыки. Считается, что такой поддержкой государство создает неравные условия по затратам на производство единицы продукции. Остановились на потолке разрешенных финансовых вливаний – $9 млрд. Цифра не так уж мала. Сегодня РФ оказывает сельскому хозяйству помощь в размере $4 млрд.
Под этой цифрой понимается прямая поддержка производства, но есть обходные маневры. Можно вкладывать деньги в развитие инфраструктуры на селе, что не будет считаться поддержкой производителя.
На ВТО могут быть «обижены» банкиры. Сейчас в РФ действуют ограничения на участие иностранного капитала на территориях. А вступление в ВТО позволяет банковскому и страховому капиталу прийти в РФ.
- Думаю, что для российских банкиров и страховщиков ВТО плохо, потому что условия, предоставляемые иностранными банками, более выгодны для потребителя. Но для россиян – это хорошо, - говорит Виктор Горчаков. - На целый ряд продовольственных товаров снижаются таможенные сборы, что означает, что мы можем надеяться покупать товар по более низкой цене. Это же должно происходить с лекарственными препаратами. Словом, условия конкуренции для наших производителей ужесточаются.
Для Приморья, например, есть надежда на снижении цен на подержанные автомобили. Благоприятнее режим для авиации, поскольку будут уменьшены таможенные сборы на покупку техники за рубежом. Надеются, что снятие ограничений приведет к тому, что иностранные строительные фирмы смогут войти на территорию РФ со своим бизнесом.
Считается, что вступление России в ВТО позволит улучшить в стране инвестиционный климат. То есть правила инвестиционной игры тоже становятся международными, а стало быть, привычными для иностранных компаний, кроме того, правительство РФ выступает гарантом их соблюдения. Россия может выиграть в части поставок на мировой рынок металла, уранового сырья и прочего. РФ теряла несколько миллиардов долларов из-за того, что она не член ВТО, ведь на не членов распространяются всякие ограничения. Но поставки нефти и газа не подпадают под регулирование ВТО. Должны быть сняты ограничения на миграцию трудовых ресурсов.
- Так должно быть. Но как будет, сказать трудно, потому что в игру вступает человеческий фактор, который порой влияет сильнее, чем хороший закон, - замечает Виктор Горчаков.
Записала Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».