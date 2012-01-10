«Владивосток Авиа» будет челночить на «Аэрофлот»

Одним из главный событий ушедшего года на рынке M&A стало приобретение «Аэрофлотом» у «Ростехнологий» контрольного пакета ОАО «Владивосток Авиа». Совет директоров крупнейшего авиаперевозчика страны уже утвердил детальный план развития для своей дальневосточной «дочки» - она должна стать ведущей региональной авиакомпанией на Дальнем Востоке, подвозя пассажиров на рейсы «Аэрофлота».
Переходный этап от самостоятельной компании к подразделению авиамонстра «Владивосток Авиа» пройдет с новым гендиректором. Возглавлявший «Владивосток Авиа» с 20 января 1994 года Владимир САЙБЕЛЬ с 1 декабря покинул авиакомпанию, оставив в качестве преемника своего первого зама Дмитрия ТЫЩУКА.
Досье "ЗР"
ООО «Аэрофлот-Финанс» получило от «Рос-технологий» 52,156% акций ОАО «Владивосток Авиа», 51% акций «Саратовских авиалиний», 100% «Сахалинских авиатрасс», 100% «Оренбургских авиалиний» и 75% минус 1 акция авиакомпании «Россия». Основу летного парка «Владивосток Авиа» составляют шесть самолетов Ту-204-300, семь Airbus-320 и три Airbus-330.
Генеральный директор ОАО «Аэрофлот» Виталий САВЕЛЬЕВ уверяет, что «Владивосток Авиа» после интеграции в группу «Аэрофлот» будет развиваться как региональная авиакомпания федерального масштаба по образу и подобию Lufthansa.Ребрендинг все-таки будет
По словам заместителя генерального директора ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» по финансовым инвестициям Шамиля КУРМАШОВА, авиакомпания планирует провести ребрендинг «дочек», после чего будут унифицированы их стандарты. В 2009 году «Аэрофлот» отказался от распространения своего бренда на дочерние авиакомпании после катастрофы «Аэрофлот-Норд» под Пермью, в которой погибли 82 человека.
Будут введены стандарты «Премиум», «Регион» и «Турист». В стандарте «Премиум» будет работать сам «Аэрофлот», который будет выполнять как внутренние, так и большинство международных рейсов, в стандарте региональных авиакомпаний будут летать «Владивосток Авиа», «Сахалинские авиатрассы», «Россия», «Саратовские авиалинии» и «Донавиа». «Оренбургские авиалинии» будут выполнять чартерные и туристические перевозки.
Предполагается, что в парке каждой авиакомпании будет не более двух типов воздушных судов. В частности, у «Владивосток Авиа» будут SSJ-100 и A-320, а А-330 и Ту-204 будут выведены из эксплуатации.
«Во «ВладАвиа» неоднородный парк. Это исторически сложилось, что парк машин, который есть у компании, сам по себе разношерстный, плюс к этому он дорогой. В стратегии развития компании определена модификация самолетов. Это общее мнение - наше и менеджмента «Владивосток Авиа» - мы начнем концентрироваться на компании Airbus, на 320-м семействе. Это очень эффективные машины. Они сейчас выходят с новыми возможностями и технологиями. Думаю, в ближайшее время мы будем переходить на вариант SSJ-100. Но это не завтра, может быть, через два-три года. Этот самолет очень подходит как раз для региональных перевозок. Но мы сначала пополним им свой парк, получим опыт эксплуатации и потом будем его транслировать во «Владивосток Авиа», - отмечает Виталий Савельев.Поглощать - так поглощать
Представляя стратегию развития своей приморской «дочки», гендиректор «Аэрофлота» четко заявил - «управлять компанией «Владивосток Авиа» мы юридически не можем». Но это пока. В перспективе «Аэрофлот» рассматривает увеличения своего пакета в ОАО «Владивосток Авиа» с 52,156% до 100% акций. «Будем докупать до 100%», - сказал Шамиль Курмашов, отметив, что сейчас «Аэрофлот» ведет переговоры с акционерами «Владивосток Авиа».
Досье "ЗР" Акционерами «Владивосток Авиа» кроме «Аэрофлот-Финанс» также являются Финпромбанк - 12%, ЗАО «ДАСК» - 9,13%, ООО «Аэро-Груз» - 9,24%. Совладельцами «Аэро-Груза» выступают 4 физлица, в том числе гендиректор ООО Анатолий СЫТНИК и гендиректор ЗАО «ДАСК» Ольга ГОРОДИНЕЦ.
«Переговоры с миноритарными акционерами будут идти достаточно сложно, так как «Аэрофлот» не хочет переплачивать, а миноритарии, среди которых явно есть и представители бывшего менеджмента «Владивостока Авиа», заинтересованы в хорошей цене», - говорит один из участников рынка.Предбанкротное пике?
«Аэрофлоту» придется значительно раскошелиться, чтобы закрыть финансовые обязательства «Владивосток Авиа», которая в последнее время последовательно наращивает убытки.
В конце декабря Арбитражный суд Москвы решил взыскать с ОАО «Владивосток Авиа» в пользу ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) $3,974 млн задолженности по лизинговым платежам за предоставленный в лизинг самолет Ту-204-300. Всего «Ильюшин Финанс Ко.» подала в суд шесть исков - по одному на каждый из шести Ту-204-300, предоставленных «Владивосток Авиа» в лизинг.
Рассмотрение других исков назначено на более поздние сроки, в том числе на январь и февраль 2012 года. Общая сумма заявленных требований составляет почти $11,5 млн.
Свои требования к «Владивосток Авиа» озвучила и International Lease Finance Corporation (ILFC), которой авиакомпания задолжала на конец 2011 года около $5 млн по факту просрочки арендных платежей за пять Airbus.
Напомним, что ОАО «Владивосток Авиа» в январе-сентябре 2011 года увеличило чистый убыток в 2 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2010 года - до 834,741 млн рублей. По состоянию на конец III квартала 2011 года кредиторская задолженность «Владивосток Авиа» составляла чуть более 5,4 млрд рублей - 4 млрд 747,509 млн рублей до одного года и 654,982 млн рублей свыше одного года.
«Сегодня ОАО «Владивосток Авиа» - по разным причинам компания убыточная. И это вопрос не праздный, компания находится в тяжелом финансовом состоянии, но это связано с тем рынком, в котором находятся все авиационные компании. На сегодняшний день «Аэрофлот» предоставил «Владивосток Авиа» финансовую помощь разными инструментами, в том числе и прямым кредитованием на сумму 1,5 млрд рублей. До конца года эта сумма может увеличиться до 2 млрд рублей, тем самым мы принимаем на себя некоторые расходы «Владивосток Авиа» и обеспечиваем платежи тем контрагентам, которым она должна», - отмечал Виталий Савельев.
Участники рынка уверены, что «Аэрофлот» не заинтересован погашать долги «Владивосток Авиа» по лизинговым платежам за Ту-204. «Эти самолеты доказали свою неэффективность, не зря им нет места в структуре «Аэрофлота». Авиакомпании проще отказаться платить, чем эксплуатировать Ту-204. Лизинговой компании, в свою очередь, будет непросто найти нового претендента на отечественные самолеты, поэтому «Владивосток Авиа» наверняка попытается выторговать более выгодные условия по контрактам», - говорит источник «ЗР».
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».