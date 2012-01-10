«Владивосток Авиа» будет челночить на «Аэрофлот»

«Во «ВладАвиа» неоднородный парк. Это исторически сложилось, что парк машин, который есть у компании, сам по себе разношерстный, плюс к этому он дорогой. В стратегии развития компании определена модификация самолетов. Это общее мнение - наше и менеджмента «Владивосток Авиа» - мы начнем концентрироваться на компании Airbus, на 320-м семействе. Это очень эффективные машины. Они сейчас выходят с новыми возможностями и технологиями. Думаю, в ближайшее время мы будем переходить на вариант SSJ-100. Но это не завтра, может быть, через два-три года. Этот самолет очень подходит как раз для региональных перевозок. Но мы сначала пополним им свой парк, получим опыт эксплуатации и потом будем его транслировать во «Владивосток Авиа», - отмечает Виталий Савельев.Поглощать - так поглощать