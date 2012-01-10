ВМТП приобрел два контейнерных перегружателя

В сообщении пресс-службы порта говорится, что перегружатели на пневмоходу каждый грузоподъемностью 45 тонн изготовлены на заводе холдинга Cargotec в Шанхае (КНР). Основным местом дислокации новой техники станет тыловая зона Владивостокского контейнерного терминала (причалы №16-№17 ВМТП). Краны уже доставлены в порт и будут введены в эксплуатацию в I квартале 2012 года.