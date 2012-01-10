Во Владивосток стали ввозить больше новых иномарок

В 2011 году через Владивостокскую таможню в Россию было ввезено порядка 120 тыс. иномарок. Это на 37% больше, чем в 2010 году, но почти втрое меньше, чем в 2008-м. Но зато стали ввозить больше новых автомобилей, сообщил первый замначальника Владивостокской таможни Николай ЛОЩИНИН.
Некоторые сложности в работу таможни внесла авария на японской АЭС «Фукусима-1», в результате которой в Приморье прибыло 257 объектов (в основном автомобилей) с повышенным уровнем радиации. Из них 175 объектам ввоз на территорию России был запрещен Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю. Но и сегодня радиационный контроль, который осуществляет Владивостокская таможня, по-прежнему остается одним из основных сдерживающих факторов, препятствующих ввозу опасных грузов.
За 11 месяцев минувшего года Владивостокская таможня, по словам ее начальника Виктора ХОЛИЧЕВА, перечислила в федеральный бюджет более 82 млрд рублей (в 2010 г. - свыше 56 млрд рублей), что составляет более 45% общей суммы перечислений таможенных органов ДВТУ.
По импорту наибольшую долю таможенных платежей обеспечил ввоз автомобилей (свыше 13 млрд рублей) и оборудования (около 11,5 млрд рублей). Наибольшее поступление экспортной пошлины обеспечил вывоз нефтепродуктов (2,94 млрд рублей) и рыбы и морепродуктов (1,98 млрд рублей).
Одним из наиболее ответственных направлений работы Владивостокской таможни, по словам ее руководства, явилось оформление грузов для подготовки и проведения саммита АТЭС. За 11 месяцев 2011 года таможенники обработали 218,5 тыс. тонн таких грузов общей стоимостью $144,2 млн. В целом внешнеторговый оборот в зоне деятельности Владивостокской таможни превысил 5,2 млн тонн, а стоимость оформленных грузов составила около $9,1 млрд. В 2011 году таможней было обработано рекордное количество деклараций на перевозимые через границу грузы - более 105 тысяч. При этом 90% деклараций принято в электронном виде.
Светлана СМИРНОВА, «Золотой Рог».