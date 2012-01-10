Во Владивосток стали ввозить больше новых иномарок

Одним из наиболее ответственных направлений работы Владивостокской таможни, по словам ее руководства, явилось оформление грузов для подготовки и проведения саммита АТЭС. За 11 месяцев 2011 года таможенники обработали 218,5 тыс. тонн таких грузов общей стоимостью $144,2 млн. В целом внешнеторговый оборот в зоне деятельности Владивостокской таможни превысил 5,2 млн тонн, а стоимость оформленных грузов составила около $9,1 млрд. В 2011 году таможней было обработано рекордное количество деклараций на перевозимые через границу грузы - более 105 тысяч. При этом 90% деклараций принято в электронном виде.