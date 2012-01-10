Во Владивостоке возбуждено дело по факту пожара на мосту через бухту Золотой Рог

ВЛАДИВОСТОК, 10 января, ZRPRESS. Следствие в Приморье возбудило уголовное дело по факту пожара на мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке, сообщил РИА Новости во вторник, 10 января, хорошо информированный источник в правоохранительных органах региона.
Представитель краевого управления СК России подтвердил эту информацию, но комментировать не стал.
Возгорание произошло 12 декабря около 20.00 местного времени (13.00 мск) на опалубке одной из опор моста, строительство которого приурочено к саммиту АТЭС-2012. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. По данным Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, для тушения пожара привлекались 167 человек и 38 единиц техники. По предварительной версии МЧС, причиной пожара стал человеческий фактор.
"Материалы полицейского расследования обстоятельств пожара поступили в органы следствия для изучения. По их результатам было возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение безопасности при ведении горных, строительных работ). Статья предусматривает до трех лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе расследования уголовного дела предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.