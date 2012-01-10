Во Владивостоке возбуждено дело по факту пожара на мосту через бухту Золотой Рог

Возгорание произошло 12 декабря около 20.00 местного времени (13.00 мск) на опалубке одной из опор моста, строительство которого приурочено к саммиту АТЭС-2012. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. По данным Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, для тушения пожара привлекались 167 человек и 38 единиц техники. По предварительной версии МЧС, причиной пожара стал человеческий фактор.