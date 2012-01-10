Водители владивостокских автобусов пересядут на «Газели»

- «Газель» - лучший вариант и по цене. К тому же «Газель», в отличие от тех же «корейцев» более просторна и удобна для пассажиров, - говорит Игорь Кравцов. - Первые шесть «Газелей» мы приобрели год назад и поставили их на самый сложный маршрут на Сабанеева. Они без проблем проработали зиму, и в этом году мы закупили еще 12 машин.