Водители владивостокских автобусов пересядут на «Газели»

Увеличение на два рубля стоимости проезда позволило частным перевозчикам Приморья всего за три месяца уходящего года приобрести 102 новых автобуса.
Основная доля пассажирских перевозок приходится на Владивосток, автобусный парк которого насчитывает порядка 600 машин. Этого количества, по словам президента Приморской ассоциации транспортных компаний Игоря КРАВЦОВА, для Владивостока вполне достаточно. Но, учитывая, что степень износа автобусного парка составляет около 85%, его необходимо обновлять.
Пока частникам приходилось возить льготников, затраты на проезд которых городской бюджет покрывал не в полном объеме, обновлялся лишь автотранспорт, работающий на самых рентабельных маршрутах. В итоге автобусов стало не хватать, и администрация Владивостока, возродив муниципальное предприятие ВПОПАТ-1, начала создавать его автопарк.
И хотя к февралю 2012-го число муниципальных автобусов увеличится до 66, основная доля автобусного парка остается у частника, которому для обновления автопарка необходимо, чтобы в стоимости проезда была и инвестиционная составляющая.
В сентябре 2011 года краевые власти пошли транспортным компаниям навстречу, увеличив стоимость проезда в автобусах с 11 до 13 рублей (хотя те просили 15). Средства от увеличения тарифа были направлены на обновление автопарка. До конца ноября (то есть всего за три месяца) частники приобрели 102 новых автобуса.
- Но если бы тариф до 13 рублей был увеличен три года назад, когда резко подорожало топливо, а в 2011 году его подняли бы до 15 рублей, компании уже обновили бы весь автобусный парк, - заверил «ЗР» Игорь Кравцов. - Автобус на 45 мест стоит $85-90 тыс. Когда курс доллара был 27-28 рублей, а не 32, как сейчас, такой автобус обходился на полмиллиона дешевле.
Если рубль будет падать и дальше, то перевозчики вместо автобусов-«иностранцев» станут активнее покупать отечественные «Газели». Новенькая, 2011 года сборки 25-местная «Газель» стоит 600 тыс. рублей, в то время как 25-местный импортный автобус - 1,95 млн, то есть втрое дороже!
- «Газель» - лучший вариант и по цене. К тому же «Газель», в отличие от тех же «корейцев» более просторна и удобна для пассажиров, - говорит Игорь Кравцов. - Первые шесть «Газелей» мы приобрели год назад и поставили их на самый сложный маршрут на Сабанеева. Они без проблем проработали зиму, и в этом году мы закупили еще 12 машин.
Коммерческие перевозчики надеются, что в 2012 году смогут приобрести от 50 до 100 новых автобусов. Главное – чтобы было кому их водить. Кадровая проблема – самая острая для транспортных компаний. Зарплата не адекватна тем нервным нагрузкам, которые водитель испытывает. И многие ушли на стройки АТЭС. На автобусных маршрутах в основном работают выходцы из Средней Азии и Кавказа. А как только иностранцев депортируют, возить пассажиров будет попросту некому.
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, «Золотой Рог».