Законодательная дума Хабаровского края ставит рекорды

Не до конца доработан и закон об инвестициях, который, на мой взгляд, получился не очень действенным с позиции облегчения инвесторам вопросов вхождения в реализацию проектов на территории Хабаровского края. Надо создать такие условия, чтобы образовалась очередь из инвесторов, и именно в этой части закон не доработан. Министерство экономического развития края в качестве экспертов при разработке данного законопроекта привлекло в основном представителей малого и среднего бизнеса. Однако хотелось, чтобы при подготовке таких важных документов в полной мере учитывалось и мнение крупного бизнеса. Депутаты согласились с необходимостью его принятия, чтобы в 2012 год войти с регулирующим эту сферу законным актом. При этом достигнута договоренность с региональным министерством экономики о внесении поправок в первые месяцы нового года. Я продолжу настаивать на безвозмездном предоставлении земель инвесторам. Бесплатная земля – один из стимулов привлечения инвесторов и облегчения им работы по реализации проектов. Поэтому я уверен, что в 2012 году эта поправка будет внесена.