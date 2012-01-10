Законодательная дума Хабаровского края ставит рекорды

В ушедшем году депутаты Законодательной думы Хабаровского края приняли рекордное количество законов - 101 законодательный акт вышел из стен регионального парламента. Из них более 30 – по линии комитета социально-экономического развития. Более 20 – по профилю бюджетного комитета.
- Главный управляющий документ Хабаровского края - это бюджет, - рассказал «ЗР» председатель Законодательной думы края Сергей ХОХЛОВ. - И, конечно, всегда хочется деньги делить – чем больше объем дележа, тем лучше. Поэтому все увлекаются расходной частью, в меньшей степени занимаясь вопросам повышения доходной базы бюджета. Я же просил коллег обратить особое внимание на принятие законодательных актов, направленных на развитие экономики Хабаровского края. К сожалению, мы смогли в 2011 году принять не все законопроекты, улучшающие экономическое положение. Так, не был принят закон об инновационной деятельности в Хабаровском крае. Этот проект рассматривался, но не был внесен на рассмотрение думы ввиду недостаточной подготовленности. Мы не вывели даже на нулевое чтение законопроект о развитии малого и среднего предпринимательства в производственных отраслях. Мне бы хотелось, чтобы отдельным законом в крае регулировалось развитие фермерского хозяйства.
Не до конца доработан и закон об инвестициях, который, на мой взгляд, получился не очень действенным с позиции облегчения инвесторам вопросов вхождения в реализацию проектов на территории Хабаровского края. Надо создать такие условия, чтобы образовалась очередь из инвесторов, и именно в этой части закон не доработан. Министерство экономического развития края в качестве экспертов при разработке данного законопроекта привлекло в основном представителей малого и среднего бизнеса. Однако хотелось, чтобы при подготовке таких важных документов в полной мере учитывалось и мнение крупного бизнеса. Депутаты согласились с необходимостью его принятия, чтобы в 2012 год войти с регулирующим эту сферу законным актом. При этом достигнута договоренность с региональным министерством экономики о внесении поправок в первые месяцы нового года. Я продолжу настаивать на безвозмездном предоставлении земель инвесторам. Бесплатная земля – один из стимулов привлечения инвесторов и облегчения им работы по реализации проектов. Поэтому я уверен, что в 2012 году эта поправка будет внесена.
Подготовил Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».