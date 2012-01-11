Арсеньевцев принуждают к выборам

«Решение Думы города не вступило в законную силу, так как до сих пор не подписано главой города Николаем ЕРМИШКИНЫМ и не зарегистрировано краевым Управлением юстиции, - пояснила позицию теризбиркома его секретарь Надежда МАШКОВСКАЯ.- А коль скоро оно не имеет законной силы, избирком и назначил дату проведения выборов. Со 2 января кандидаты в мэры могут заявлять о своем выдвижении и начинать собирать подписи, необходимые для регистрации».