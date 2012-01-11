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Арсеньевцев принуждают к выборам

11 января 2012, 20:06
В Арсеньеве назначены выборы мэра, хотя в Уставе такой должности нет.
Сюжет
Выборы

Территориальная избирательная комиссия Арсеньева 24 декабря приняла решение о проведении выборов главы Арсеньевского городского округа 4 марта 2012 года одновременно с выборами президента РФ. И это несмотря на то, что есть решение арсеньевской городской Думы о внесении поправок в Устав города, отменяющих прямые выборы мэра и вводящих должность сити-менеджера.

Что написано пером – не вырубишь топором, гласит народная мудрость. А что делать, если пером не подписано? Дума Арсеньева приняла решение ввести в городе должность сити-менеджера, тем самым ликвидировав должность выборного градоначальника. Но действующий градоначальник документ не пописывает.

«Решение Думы города не вступило в законную силу, так как до сих пор не подписано главой города Николаем ЕРМИШКИНЫМ и не зарегистрировано краевым Управлением юстиции, - пояснила позицию теризбиркома его секретарь Надежда МАШКОВСКАЯ.- А коль скоро оно не имеет законной силы, избирком и назначил дату проведения выборов. Со 2 января кандидаты в мэры могут заявлять о своем выдвижении и начинать собирать подписи, необходимые для регистрации».

Председатель арсеньевской городской Думы Демьян ПОДЛЕННЫЙ сообщил то же самое, добавив лишь, что депутаты даже подавали в суд на главу города с требованием принудить его подписать их решение о поправках к Уставу и суд выиграли. Но воз и ныне там. Судебные приставы не смогли принудить главу города подписать соответствующее решение Думы.

Неспособность службы судебных приставов выполнить закон удивительна. В Приморье полно примеров куда более результативной работы приставов. Что делать в сложившейся ситуации, когда выборы уже назначены, депутаты еще не обсуждали.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

#Новости#Выборы#Приморье#Политика
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