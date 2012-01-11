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Банк России открывает "горячую линию"

11 января 2012, 14:21
С 18 по 24 января Главное Управление Банка России по Приморскому краю принимает информацию о нарушениях в работе банкоматов.
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ВЛАДИВОСТОК, 11 января, ZRPRESS. С 18 по 24 января Главное Управление Банка России по Приморскому краю принимает информацию о нарушениях в работе банкоматов.

В связи с участившимися обращениями граждан по поводу неисправности банкоматов кредитных организаций региона Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Приморскому краю сообщает, что в период с 18 по 24 января 2012 года по телефону 220-87-18 будет приниматься информация о нарушениях в работе банкоматов: сбои, отсутствие наличности, удержание карты и т.д. При обращении в Главное управление необходимо сообщить название кредитной организации, которой принадлежит банкомат, и его точное месторасположение.

Отдел информационного обеспечения и массовых коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю.

#Новости#Банки#Приморье#Общество
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