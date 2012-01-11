Банк России открывает "горячую линию"

В связи с участившимися обращениями граждан по поводу неисправности банкоматов кредитных организаций региона Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Приморскому краю сообщает, что в период с 18 по 24 января 2012 года по телефону 220-87-18 будет приниматься информация о нарушениях в работе банкоматов: сбои, отсутствие наличности, удержание карты и т.д. При обращении в Главное управление необходимо сообщить название кредитной организации, которой принадлежит банкомат, и его точное месторасположение.