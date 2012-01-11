Межведомственные оперативные группы начали проверку водоемов Приморского края

По информации управления рыбного хозяйства Приморского края, в 2012 году запланировано проведение 55 рейдов на водоемах в 16 районах Приморья. Особое внимание будет уделено водоемам, уникальным по разнообразию видов рыб и высокому рыбохозяйственному значению (они подвергаются наибольшему браконьерскому прессингу). Среди таких водоемов – озеро Ханка, реки Раздольная, Киевка, Аввакумовка, Зеркальная, Светлая, Единка, Бикин, Уссури, залив Петра Великого. Сейчас в этих водоемах ведется лов наваги, корюшки, красноперки, пеленгаса и других видов рыб, в том числе без официальных разрешений.