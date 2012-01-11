На авиабазе ТОФ в Приморье начались сборы парашютистов-морпехов

К учебно-тренировочным прыжкам привлечены десантно-штурмовые и разведывательные подразделения. В настоящее время морские пехотинцы проходят наземную подготовку, изучают парашютную систему, способы ее укладки. На специальных тренажерах отрабатывают различные элементы прыжка. В ближайшие дни начнутся первые тренировочные прыжки с вертолета и военно-транспортных самолетов Ан-26.