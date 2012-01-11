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На Камчатке мост провалился под бензовозом

11 января 2012, 13:33
Как сообщает краевое управление МЧС РФ, в результате происшествия никто не пострадал.

КАМЧАТКА, 11 января, ZRPRESS. Единственный мост, соединяющий районный центр Усть-Камчатск с остальной территорией Камчатского края, проломился, когда по нему проезжал бензовоз с прицепом. Как сообщает краевое управление МЧС РФ, в результате происшествия никто не пострадал. Бензовоз перевозил 20 тонн дизельного топлива. После аварии оно было слито.

В ближайшее время планируется снять бензовоз с моста с помощью крана. На ремонт проломившейся конструкции уйдет по меньшей мере два дня. "А пока людей, которым надо добраться в Усть-Камчатск и обратно, перевозят на вездеходе", - сообщили в управлении МЧС РФ.

Причиной произошедшего называют тяжесть бензовоза, который вместе с топливом весил не менее 30 тонн. По деревянному понтонному мосту, перекинутому через реку Камчатка, разрешено ездить автомобилям не тяжелее 15 тонн.

#Новости#Дальний Восток#Происшествия
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