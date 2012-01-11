На Камчатке мост провалился под бензовозом

В ближайшее время планируется снять бензовоз с моста с помощью крана. На ремонт проломившейся конструкции уйдет по меньшей мере два дня. "А пока людей, которым надо добраться в Усть-Камчатск и обратно, перевозят на вездеходе", - сообщили в управлении МЧС РФ.